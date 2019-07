Nymburk bude hrát v LM s finalisty z Tenerife

Mies (Švýcarsko) - Basketbalisté Nymburka se v Lize mistrů utkají ve skupině C s finalistou uplynulého ročníku Tenerife, dalším účastníkem Final Four Bambergem a dále s VEF Riga, řeckým Peristeri a tureckým Gaziantepem a také se dvěma týmy z kvalifikace. Rozhodl o tom los ve švýcarském Miesu. Nymburk, který bude jediným českým zástupcem v soutěži, bude hrát domácí zápasy v pražské hale Královka.

Z kvalifikace vzejdou další soupeři ze soubojů mezi Nižním Novgorodem a vítězem duelu Prištiny s Legií Varšava a mezi Mornarem a lepším ze souboje Benfica Lisabon - Groningen.

Z uplynulé sezony, kdy skončil ve skupině sedmý, si Nymburk zopakuje souboje pouze s Bambergem, s kterým oba duely prohrál. "Všechny týmy jsou kvalitní, takže jsme věděli, že nebude existovat jednoduchá skupina. Dostali jsme zajímavý mix jak atraktivních soupeřů, ať už se bavíme o Tenerife nebo Bambergu, tak i exotických soupeřů, jako je Gaziantep, se kterými nemáme často možnost hrát," uvedl v tiskové zprávě manažer Nymburka Ondřej Šimeček.

"Samozřejmě to přináší komplikace s cestováním, ale od toho tu jsme, abychom si s tím poradili. VEF Riga se dostává zpět na místa, kde byla před pár roky. Je to jeden z týmů, se kterými jsme hráli často. Peristeri je také kvalitní tým. Takže skupina je to atraktivní a diváci se mají na co těšit," dodal Šimeček.

Na Ligu mistrů se těší i reprezentační křídlo Vojtěch Hruban, který dnes podepsal smlouvu s Nymburkem na další čtyři roky až do konce sezony 2022/23. "Rozdělil bych to do několika kategorií. První jsou Bamberg a Tenerife, týmy v podstatě s euroligovými soupiskami, v minulé sezoně byli ve Final Four," uvedl Hruban.

"Pak jsou tam Gaziantep a Riga, tedy týmy z výborných lig. Tam jsou sice průměrní, ale rozhodně to nejsou snadní soupeři. Pak jsou tam Řekové, kteří jsou překvapivými semifinalisty řecké ligy, ale více toho o nich nevím," uvedl Hruban.

"A pak kvalifikanti. Z jedné strany je favoritem Novgorod a z druhé Mornar, ale v kvalifikaci se může stát cokoli. Skupina je rozhodně hratelnější než loni. Kromě Bambergu a Tenerife tam není žádný vyložený favorit a bude to vyrovnané. Cíle zůstávají stejné, tedy postup ze skupiny," dodal Hruban.

Podobně vidí složení skupiny i další reprezentant Jaromír Bohačík. "Skupina není tak hrozitánská jako loni, ale jsou tam dva účastníci Final Four. Je to však Champions League a musí se počítat, že skupina snadná nebude. Bude jen na nás, jak se na to připravíme. Mně cestování nevyhovuje a letos to bude horší než loni, což není příjemné. Ale zkusíme vymyslet, jak si to zpříjemnit," prohlásil Bohačík.

Má přehled i o soupeřích. "Paris Lee je podobný typ hráče jako Rice, takže Bamberg na tom bude podobně jako loni. Nevím, jak se obmění zbytek soupisky, ale musíme čekat, že Bamberg a Tenerife budou špičkové týmy. Nebude to pro nás nic lehkého, ale i to je důvod, proč se na to těšíme," dodal Bohačík.

Jistých je 24 účastníků a dalších osm vzejde z kvalifikace, do které se zapojí 24 celků, které budou hrát vyřazovacím způsobem. Své právo bojovat v ní nevyužil český vicemistr Děčín. V minulé sezoně startovala v Lize mistrů vedle Nymburka také Opava.

Boje v základních skupinách začnou 15. října. Do osmifinále play off, které začne 3. března, postoupí čtyři nejlepší celky z jednotlivých skupin. Týmy z pátých a šestých míst přejdou do FIBA Europe Cupu.

Los Ligy mistrů basketbalistů 2019/20:

Skupina A: Oostende (Belg.), Dinamo Sassari (It.), Štrasburk (Fr.), Türk Telekom (Tur.), Manresa (Šp.), Hapoel Holon (Izr.), vítěz Lietkabelis (Lit. ) - Keravnos (Kypr)/Aarhus (Dán), vítěz Toruň - Kauhajoki (Fin.)/Minsk (Běl.),

Skupina B: AEK Atény (Řec.), Hapoel Jeruzalém, Banvit (Tur.), Vechta (Něm.), Pau-Orthez (Fr.), Wloclawek (Pol.), vítěz Antverpy (Belg.) - Södertälje (Švéd.)/Botevgrad (Bulh.), vítěz Burgos (Šp.) - Kapfenberg (Rak)/Kyjev (Uk.).

Skupina C: Bamberg (Něm.), Tenerife (Šp.), Nymburk, VEF Riga, Peristeri (Řec.), Gaziantep (Tur.), vítěz Nižnij Novgorod (Rus.) - Priština (Kosovo)/Legia Varšava (Pol.), vítěz Mornar Bar (Černá Hora) - Benfica Lisabon (Portug.)/Groningen (Niz.),

Skupina D: PAOK Soluň (Řec.), Neptunas Klajpeda (Lit.), Besiktas Istanbul (Tur.), Brindisi (It.), Dijon (Fr.), Zaragoza (Šp.), vítěz Ventspils (Lot.) - Szombathely (Maď.)/Oradea (Rum.), vítěz Bonn (Něm.) - Inter Bratislava (SR)/Fribourg (Švýc.).