Nymburk bude hrát se Zaragozou o vítězství v osmifinálové skupině LM

Nymburk - Basketbalisté Nymburka uzavřou osmifinálovou fázi Ligy mistrů v dohrávce 4. kola doma proti Zazagoze a bude se hrát o konečné první místo ve skupině L. Oba celky mají čtyři výhry a jednu porážku, pořadí tak ovládne vítěz. Vyplyne z toho pro něj výhoda nasazení při losu pro Final Eight, kam si zajistily oba týmy postup ve čtvrtek. Duel začne v 18:30, přímým přenosem jej vysílá Nova Sport1.

Nymburk prohrál ve čtvrtek v Zaragoze 71:90, ale slavil postup spolu se španělským soupeřem díky vítězství Bambergu nad Sassari. Na hřišti italského celku tým kouče Orena Amiela v úterý zvítězil 91:73 a vyrovnal se bilancí vedoucí Zaragoze. Díky tomu se smazala výhoda skóre ze vzájemného zápasu a Nymburku stačí k prvenství jakákoliv výhra.

"Výhrou nad Sassari se nám ještě více otevřela vrátka na první místo ve skupině. Trenér o tom mluvil už po utkání ve Španělsku. My si snažíme dávat před sebe dílčí cíle a tohle je jeden z nich. Věřím, že se o výhru porveme a Zaragozu přehrajeme. Ukázali bychom tím i ostatním soupeřům ve Final Eight svou sílu," uvedl křídelník Petr Šafarčík.

Vítěz skupiny při losu, jehož termín by měl být oznámen v pátek spolu se jménem hostitele závěrečného turnaje, půjde ve čtvrtfinále na týmy ze druhých míst ostatních tří skupin, druhý tým na jednoho z vítězů ostatních skupin.

Už nyní je jasné, že pokud by byl Nymburk druhý, narazil by na jednoho z trojice Hapoel Holon, Tenerife a Nižnij Novgorod. Naopak prvenství ve skupině by znamenalo potenciální soupeře pro čtvrtfinále Karsiyaku, obhájce titulu Burgos a vítěze čtvrtečního souboje mezi Türk Telekom a Štrasburkem s bývalým hráčem Středočechů a českým reprezentantem Jaromírem Bohačíkem.

"Podruhé za sebou jsme ve Final Eight a to v konkurenci týmů z Německa, Itálie, Turecka je opravdu skvělý úspěch pro náš klub. Za to si hráči zaslouží velké uznání. Práce pro nás ale nekončí, ještě se hraje o první místo a o to se porveme ve čtvrtek proti Zaragoze," prohlásil kouč Amiel.

Nymburk po předchozí karanténě dokončí sérii čtyř utkání v Lize mistrů během deseti dnů. Minulý týden v úterý ještě hrál před duely v Zaragoze a v Sassari v bosenském Laktaši s Bambergem. Stále nemůže počítat s belgickým rozehrávačem Retinem Obasohanem, o startu Jerricka Hardinga se rozhodne až těsně před zápasem. Oslabená ale bude i Zaragoza, která má na marodce islandského obra Tryggviho Hlinasona a rozehrávače Rodriga San Miguela.