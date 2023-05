Nymburk 19. titul nepřidá, v semifinále ho zastavila Opava

Nymburk - Basketbalisté Nymburka prohráli doma rozhodující sedmé semifinále s Opavou 66:81 a budou po 21 letech chybět v ligovém finále. Dosavadní hegemon soutěže, který útočil na 19. titul po sobě, nezavršil obrat v sérii, v níž prohrával 1:3 na zápasy a podlehl 3:4. Opava je ve finále potřetí za sebou a živí naději na první triumf od roku 2003. Od pátku vyzve Děčín. Nymburk zahájí o den dříve boj o třetí místo s Pardubicemi.

"Je to těžké, ale tak to ve sportu chodí. Možná si teď uvědomíme, co to znamená mít 18 titulů po sobě," řekl novinářům nymburský trenér Ladislav Sokolovský. "Spousta lidí si to podle mě uvědomila až teď, když jsme prohrávali 1:3. Kdy totiž byla naposledy v semifinále plná hala? Jsem rád, že diváci přišli. Bylo vidět, že nás chtěli podpořit a děkuju jim za to. My teď musíme zvednout hlavy a jít dál," doplnil.

Středočeši pokračují v nepovedené sezoně. V Lize mistrů skončili v základní skupině a v NBL prohráli již před vyřazovací fází 11 zápasů. Nymburku dnes nepomohlo ani 14 bodů Ondřeje Sehnala a Natea Watsona. Nejlepšími střelci Opavy byli Jakubové Slavík a Šiřina, kteří nasbírali 15 bodů.

Nymburk se naposledy do ligového finále neprobojoval v roce 2002, kdy v semifinále nestačil právě na Opavu. Jediným týmem, který dokázal v play off sérii ze stavu 1:3 na zápasy otočit, zůstává USK. Pražané v roce 2001 otočili finále také proti Opavě.

"Předchozí dva zápasy, kdy jsme měli mečbol, jsme byli trochu v křeči. Uvědomovali jsme si, že máme možnost historického postupu. Dnes mi přišlo, že se to obrátilo," uvedl opavský trenér Petr Czudek. "Uzónovali jsme to a Nymburk nechytl rytmus. Zabránili jsme jim v rychlém protiútoku a to byl klíč k úspěchu," doplnil.

Rozhodující utkání série v zaplněné Sportovní hale sledovaly i bývalé nymburské opory Vojtěch Hruban a Jiří Welsch. K jubilejnímu 500. zápasu v soutěži nastoupil domácí Lukáš Palyza.

Úvod vyšel lépe Opavě, jež vyhrála první čtvrtinu díky devíti bodům Jakuba Slavíka 19:12. Hosté také dominovali na doskoku, kde předčili úřadujícího šampiona 18:8. Nymburk vrátil na začátku druhé čtvrtiny do hry Jimmy Boeheim, po jehož šesti bodech vyrovnal na 22:22. Opava ale zpevnila obranu a domácí měli problémy dostat se pod koš. Spoléhali proto na střely za tři body, trefili však jen čtyři pokusy z 19. Opava jim v závěru poločasu utekla opět do vedení 42:33.

"To nás uklidnilo a Nymburk znervóznilo. Čím šel čas, tím ten horký brambor byl na jejich straně. Dnes jsme byli prostě týmovější, lepší a zaslouženě jsme vyhráli," řekl Czudek.

Nymburk se po přestávce snažil srovnat krok a přiblížil se na rozdíl čtyř bodů. Opava ale díky vydařené koncovce třetí části znovu odskočila. Po trojce Luďka Jurečky s klaksonem získali hosté před závěrečnou čtvrtinou jedenáctibodový náskok. Devětatřicetiletý Jurečka trefil tou dobou čtvrtou trojku z pěti pokusů.

"Oproti posledním zápasům jsme nezastavili soupeře na útočném doskoku. Tam byl hlavní problém. Zastavovali nám rychlé protiútoky, nedostali jsme se do tempa a těžko se dostávali přes jejich zónovou obranu. Měli jsme málo otevřených střel a nadřeli se na každý bod. Se 66 body se zápasy nevyhrávají," podotkl nymburský Petr Benda. V doskocích hosté vyhráli 51:38.

Opavě dirigované Šiřinou vyšel i úvod závěrečné části a díky devíti bodům utekla do sedmnáctibodového trháku. Nymburk ve stíhací jízdě snížil na osm bodů (66:74), hosté si ale už závěr pohlídali a po závěrečném klaksonu oslavili postup ve vítězném kolečku.

"Asi nám to dojde s odstupem času. Teď je euforie a radost, že jsme postoupili do finále, ale to, že jsme vyřadili Nymburk, nám dojde později. Musíme se však dál soustředit, abychom uspěli i ve finále proti Děčínu. Vybojovali jsme z naší hrozné sezony zázrak a teď se budeme snažit dotáhnout ho do konce," dodal Šiřina.

Semifinále play off basketbalové ligy mužů - 7. zápas:

Nymburk - Opava 66:81 (12:19, 33:42, 52:63)

Nejvíce bodů: Sehnal a Watson po 14, Boeheim 13 - Slavík a Šiřina po 15, Jurečka a Kouřil po 14. Konečný stav série: 3:4.