Nulová tolerance k alkoholu u vodáků a cyklistů bude dál platit

Praha - Sněmovna při opětovném schvalování nezrušila nulovou toleranci k alkoholu u vodáků. Odmítla ji zrušit i pro cyklisty, což požadoval Senát. Sněmovna rovněž odmítla plošně zakázat v EU olověnou munici, která se týká i rybářských olůvek. Podle ministrů je nepřijatelná kvůli obranyschopnosti.

Nulová tolerance k alkoholu u vodáků bude dál platit

Vodáci se nadále nebudou moci plavit po řekách s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Poslanci dnes při opětovném schvalování po půl roce už neprosadili novelu, která by nulovou toleranci k alkoholu zrušila. Zrušena nebude ani pro cyklisty na cyklostezkách a místních silnicích, což chce Senát.

Poslanecká novela o vnitrozemské plavbě měla stanovit, že vodáci budou moci plout s alkoholem v krvi po vybraných úsecích řek a vod. Pro vůdce malých plavidel měl platit zákonem stanovený limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Odpovídá to dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.

Senát by chtěl stejný limit zavést v souladu se svou dlouhodobou snahou pro cyklisty na cyklostezkách nebo silnicích třetí třídy. Připravil kvůli tomu i vlastní novelu. Pro obsahově shodné doplnění poslanecké novely ale hlasovalo jen 68 poslanců. Původní sněmovní verzi pak podpořilo 89 ze 176 přítomných členů dolní komory, pro její potvrzení bylo třeba nejméně 101 hlasů.

Pro zrušení nulové tolerance u vodáků hlasovali všichni poslanci ODS, Pirátů, SPD, TOP 09 a STAN spolu se 14 poslanci ANO, pěti komunisty a všemi nezařazenými poslanci. Novelu naopak nepodpořilo 61 poslanců ANO, osm komunistů a nikdo z poslaneckých klubů ČSSD a KDU-ČSL.

Proti přijetí se vyslovil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s poukazem na statistiky, že "každý čtvrtý cyklista, který bourá, je opilý, a ten počet stoupá". Poslanec ODS Ivan Adamec namítl, že nulová tolerance pro cyklisty platí, a evidentně tedy něco nefunguje. Kritici ministrovi vytkli, že jeho statistiky jsou nefér a bez uvedení absolutních čísel. Poukazovali na to, že určitá tolerance k alkoholu za řídítky kol už platí v některých okolních zemích.

Cyklisté loni podle policejních statistik zavinili 2724 nehod, při kterých zemřelo 19 lidí. Podle Centra dopravního výzkumu 29 procent těchto nehod způsobili cyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek. Celkem loni při nehodách v Česku zemřelo 38 cyklistů a 396 bylo těžce zraněno. Cyklisté byli každou patnáctou obětí nehod, počet usmrcených cyklistů byl dosud nejnižší, těžce zraněných cyklistů ale přibylo 12 procent. Letos od ledna do srpna zemřelo při nehodách 27 cyklistů, mezi celkovými 352 mrtvými byli cyklisté každou třináctou obětí. Při nehodách zaviněných cyklisty zemřelo letos do srpna 21 lidí, což bylo meziročně o tři pětiny více.

Nulová tolerance alkoholu pro řidiče i cyklisty je kromě Česka v Evropě uplatňována na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Estonsku, na Ukrajině a v Rusku. Ve většině evropských zemí je povoleno řídit auto i kolo s jistým množstvím alkoholu v krvi. Povolené hodnoty se pohybují od 0,2 do 0,8 promile, většina zemí pak toleruje 0,5 promile. Nejvyšší množství alkoholu, 0,8 promile, je povoleno pro řidiče v Británii a Irsku.

V některých zemích mohou cyklisté nasednout na kolo s větším množstvím alkoholu než řidiči automobilů. V Německu, kde je pro řidiče limit 0,5 promile, mohou cyklisté nasednout na kolo i s 1,6 promile alkoholu v krvi. Podobné je to v Rakousku, kde pro řidiče platí limit 0,5 promile a pro cyklisty 0,8 promile. V některých zemích, například v Británii, Irsku nebo Finsku jsou cyklisté trestáni pouze tehdy, když nejsou schopni jízdy. To se týká i Maďarska, kde je jinak pro řidiče nulová tolerance k alkoholu.

Sněmovna odmítla snahu plošně zakázat v EU olověnou munici

Zákaz by se měl týkat i rybářských olůvek kvůli údajné škodlivosti pro životní prostředí. Podle ministrů by plošný zákaz ohrozil obranyschopnost země. Dolní komora se dnes postavila na návrh svého výboru pro obranu proti tomu, aby orgány EU zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva podle českého práva.

"Zákaz olova v munici užívané obrannými a bezpečnostními složkami není možný," tlumočil postoj ministerstev obrany a životního prostředí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle něhož by se Evropská komise měla návrhem zabývat v nejbližší době.

Zákaz by podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) znamenal "zásadní omezení akceschopnosti policie", která ročně spotřebuje 13 milionů kusů střeliva. Záležitost chce Hamáček otevřít na říjnovém zasedání ministrů vnitra EU. "Řada iniciativ jde správným směrem, ale tohle je šlápnutí vedle," dodal. "Měli bychom vyslat jasný a srozumitelný signál, abychom nedopadli jako v případně obdobných nesmyslných zákazů ze strany Evropské komise," řekla šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS).

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová doporučovala vyčkat na finální oficiální návrh. "Chovejme se přiměřeně," uvedla s návrhem na odklad celé záležitosti. "Rakety nalevo, rakety napravo, migranti všude a my řešíme olůvka," přidal se k odložení komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Šéf SPD Tomio Okamura označil zákaz za nepřijatelné omezování střelců a myslivců a doporučil vystoupení z EU.

Sněmovna vyzvala Evropskou komisi a další orgány EU, aby při přípravě unijních předpisů dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU. Vládu poslanci vybídli k tomu, aby zajistila alespoň potřebnou menšinu v rámci EU proti přijetí zákazu, který by nevhodně zasahoval do práv občanů ČR. Pouze výzvy výboru vůči premiérovi Andreji Babišovi (ANO) Sněmovna nepřijala.

Evropská komise původně zvažovala pouze zákaz používání olova v mokřadech, což je již v Česku uzákoněno. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ale doporučila olovo zcela zakázat, což ještě počátkem roku bylo označováno za nepravděpodobné. Socioekonomické dopady označila agentura za přijatelné.

Vhodná alternativa olověného střeliva podle Hamáčka neexistuje. Užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně ji prodražilo. Přijetí zákazu odmítá i petice držitelů zbraní a myslivců.