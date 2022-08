NÚKIB vznikl v rekordním čase, je to moje dítě, řekl jeho první ředitel Navrátil

Brno - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vznikl v rekordním čase, za sedm měsíců. Je to moje dítě, řekl ČTK v rozhovoru první ředitel NÚKIB Dušan Navrátil. Úřad pomáhal zakládat a v jeho čele stál od založení této instituce do konce roku 2019, kdy jej vláda tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) odvolala. NÚKIB letos na začátku srpna oslavil pětileté výročí od založení.

NÚKIB vznikl k 1. srpnu 2017 z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Rozhodnutí o vzniku padlo podle Navrátila v listopadu 2016. "Vše, včetně legislativy, vytvoření nového provozně-ekonomického odboru z lidí nově přijatých, vytvoření vlastní rozpočtové kapitoly a vytvoření vnitřního IT, bylo nutno udělat za sedm měsíců, což je rekord, který ve státní správě bude těžko překonán," uvedl Navrátil.

První rok, kdy byl ředitelem NÚKIB, se věnoval provozním úkolům zabezpečení chodu úřadu a vymezení působnosti s NBÚ a osamostatnění vnitřního IT. V té době byly podle něj závažné kybernetické útoky pouze v zahraničí. "U nás to byly především útoky na získávání informací v důležitých státních úřadech ze strany Ruska a Číny. Bohužel to nebylo příliš viditelné a tehdejší vládu premiéra Babiše to příliš nezajímalo a spíše jsme je těmito informacemi obtěžovali," řekl nyní Navrátil.

Náprava podle něj vyžadovala peníze, které "nejsou vidět". V té době také už byla definovaná takzvaná kritická informační infrastruktura, to znamená stěžejní informační systémy státu, kde NÚKIB prováděl kontroly. "Výsledky byly většinou špatné a ve vládě byly přijímány negativně. Někteří ministři to vnímali jako osobní útok, i když to byly problémy dlouhodobé. Bohužel náprava vyžadovala finanční prostředky, a to byla opět špatná zpráva. Takže jsem byl poslem špatných zpráv. Druhý rok ve funkci, kdy jsem si myslel, že úřad je částečně vybudován a budu se moci věnovat odborným věcem, přišlo varování Huawei," uvedl Navrátil. NÚKIB zveřejnil 17. prosince 2018 varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE.

NÚKIB je podle Navrátila technický úřad, takže doufal, že žádné politické tlaky nezažije. "Hluboce jsem se mýlil, jaký je problém narušit zájmy Číny v ČR a hájit bezpečnostní zájmy našeho státu," uvedl bývalý ředitel NÚKIB. Podle něj se někdy v létě 2016 řešilo, že výpočetní centrum ČEZ je vybavováno technologií Huawei. "Posléze jsem měl schůzku s vládním zmocněncem pro IT a jedním ředitelem zpravodajské služby. Bylo konstatováno, že technologie Huawei představuje riziko a že to NÚKIB musí řešit," uvedl.

NÚKIB podle něj následně asi tři měsíce pracoval na řešení a připravil materiál, který v prosinci 2018 předložil Bezpečnostní radě státu. "Chtěli jsme na přípravu pečlivě připraveného konkrétního materiálu tři měsíce, vědomi si rizik. Bohužel premiér rozhodl, že materiál předložíme za týden na vládu. Jedině díky kvalitě svých spolupracovníků se tento téměř nereálný termín podařilo splnit. Institut varování je definován zákonem a vydání varování je v kompetenci ředitele NÚKIB, před odchodem na vládu jsem varování podepsal. Diskuse ve vládě proběhla s nulovým závěrem," uvedl Navrátil.

Bývalý ředitel řekl, že nic zásadního by jinak neudělal, pouze některá jiná personální rozhodnutí. "Je zde 'moje dítě' NÚKIB, který se má čile k světu. Myslím si, že je to velmi důležitý úřad pro budoucnost. Toho, že jsem podepsal varování, nelituji, přestože mě to stálo rok nervů a konečné odvolání. Myslím si, že vznik a působení NÚKIB přispěly zásadním způsobem ke zlepšení bezpečnosti naší republiky," zhodnotil Navrátil.

Varování NÚKIB k Huawei v roce 2018 bylo na místě

Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) k firmě Huawei v roce 2018 bylo na místě. ČTK to v rozhovoru k pátému výročí založení úřadu řekl první ředitel úřadu Dušan Navrátil. Česko by podle něj bylo bez tohoto kroku vydíratelné Čínou stejně jako nyní Ruskem v podobě plynu. Úřad Navrátil pomáhal zakládat a v jeho čele stál od založení do konce roku 2019, kdy jej tehdejší vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) odvolala. Varování před používáním softwaru i hardwaru čínských firem Huawei a ZTE úřad vydal, protože podle něj představovaly bezpečnostní hrozbu. Huawei se bránila, že pro varování neexistují důkazy.

Navrátil uvedl, že v dnešní době jsou informační systémy tak složité, že provozovatel je nemá pod kontrolou. Pouze dodavatel plně ovládá tyto systémy. "Zásadním problémem bylo, že v roce 2020 tři naši mobilní operátoři měli rozhodnout, jakou použijí technologii pro 5G sítě. Systémy Huawei byly vždy nejlevnější. Reálně hrozilo, že všichni naši operátoři budou mít technologie Huawei. Firma Huawei je formálně soukromá společnost, ale skutečnost je úplně jiná," uvedl Navrátil. Řekl, že v Číně ve skutečnosti vládne Čínská komunistická strana. Spojené státy v minulosti opakovaně tvrdily, že firma je agentem čínské komunistické vlády a že jí nelze věřit. Huawei popírá, že by mohla provádět špionáž pro Čínu, a naopak hovoří o tom, že Spojené státy chtějí zastavit silný růst firmy a její expanzi na zahraniční trhy.

"V současné době jsme vydíráni Ruskem dodávkami plynu a ropy. Problém je velmi obtížný, ale nějakým způsobem řešitelný. A nyní si představme, že Čína prostřednictvím Huawei ovládá fungování mobilních sítí našich operátorů a jejich poskytování internetu. Jejich informační systémy patří do kritické informační infrastruktury státu. Čínské vydírací schopnosti by byly mnohem silnější než ruské dodávky plynu," domnívá se Navrátil. Doplnil, že nefunkčnost systémů mobilních operátorů by měla nedozírné následky pro fungování státu a celé společnosti. Obecně se varování týkalo kritických informačních systému ČR.

Vydání varování v prosinci 2018 mělo podle něj obrovský celosvětový ohlas, protože NÚKIB podle Navrátila nehledal "zadní vrátka", jak se technicky dodavatel dostane do systému, ale řekl, že záleží na důvěryhodnosti dodavatele, protože ten má informační systém pod kontrolou. "Byli jsme první, kdo řekl to, co se dnes považuje za samozřejmost a co současná bezpečnostní situace plně potvrdila. Čína a Huawei byly silně překvapeny, co si to takový trpaslík dovolil. Překvapili jsme i Američany, kterými jsme byli považovaní za pročínskou a proruskou zemi," řekl Navrátil.

Reakce Číny byla tehdy podle něj typicky čínská, kdy šlo jeho slovy o "brutální" vyhrožování a mobilizaci pečlivě pěstovaných pročínských lobbistů. "Druhý den po vydání varování pozvala firma Huawei do svého sídla premiéra a vybavila ho výhružným dopisem. Vyhrožovala arbitráží o 40 miliard korun, pokud varování nebude zrušeno, tvrdila, že došlo k újmě pověsti Huawei, protože zprávu o varovaní četlo 750 milionů lidí na světě," popsal bývalý ředitel.

Velmi aktivně se podle něj začal projevovat tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který podle Navrátila začal šířit "zaručené" zprávy, že varování bude mít zásadní ekonomické dopady na Českou republiku a na některé firmy, jako Škoda Auto či PPF. "Bohužel velice vystrašil premiéra i ministry, kteří tomu věřili. Na dalším jednání jsem byl dotázán tehdejší ministryní Alenou Schillerovou, proč jsem narušil ekonomickou stabilitu státu. Další rok byl pro mne velmi stresující, protože jsem varování nehodlal odvolat," uvedl Navrátil.

Premiér Babiš úřadu vyčetl, že varování nebylo opřené o důkazy a úřad ho s nikým nekonzultoval. Úřad podle Babiše varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu jeho dopadů na státní tendry. Metodiku NÚKIB vydal o tři týdny později. Babiš také několikrát řekl, že otázka kybernetické bezpečnosti by se měla řešit na celoevropské úrovni. Babiš a prezident Miloš Zeman se koncem roku 2018 sešli s čínským velvyslancem. Prezident v lednu 2019 uvedl, že Navrátil ohrozil kvůli kauze Huawei pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně.

"Nebylo to jednoduché, ale varování zůstalo v platnosti. Vyhrůžky Číny byly liché, arbitrážní žalobu nepodali, i když jsme se na ni pečlivě chystali," uvedl Navrátil. Vláda Navrátila z čela NÚKIB odvolala rok po vydání varování, pro odvolání hlasovali i ministři koaliční ČSSD. Babiš krok zdůvodnil Navrátilovou nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) odvolání nesouviselo s varováním před Huawei, NÚKIB podle ní nedostatečně spolupracoval s jednotlivými ministerstvy při nastavování bezpečnostních metodik a kritérií.

"Na jaře 2019 jsem dostával signály, že se se mnou chce setkat ministr Hamáček, aby se se mnou dohodl na mé rezignaci s tím, že to bude velice zajímavě kompenzováno, což jsem odmítl. Když neuspěl, začal přesvědčovat tehdejšího premiéra Babiše, aby mě odvolal, což se mu v prosinci 2019 podařilo," uvedl nyní Navrátil. Ministr Hamáček v únoru 2019 řekl, že jediné, co by NÚKIB v souvislosti s Huawei vytkl, byla třítýdenní prodleva mezi varováním a vydáním metodiky. Jinak podle něj NÚKIB postupoval podle zákona.