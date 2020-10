NÚKIB varuje před podvodnými e-maily s výsledky testů na covid

Praha - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje občany před podvodnými e-maily s falešnými výsledky testů na covid-19. Rozesílají je neznámí útočníci s cílem získat přístup do zařízení příjemce e-mailu. Výsledky přicházejí i lidem, kteří na testech nebyli. Lidé by se podle NÚKIB měli informovat o tom, jakou formou jim laboratoř výsledek testu sdělí. Často totiž posílá výsledky SMS zprávou, a nikoli e-mailem. NÚKIB to uvedl v tiskové zprávě.

E-maily podle NÚKIB obsahují odkaz na šifrovaný excelový soubor s makrem ve formátu .xlsm. Soubor slouží ke stažení škodlivého kódu, který by útočníkovi umožnil přístup do zařízení příjemce e-mailu, uvedl národní úřad pro kyberbezpečnost.

"V případě, že podobný e-mail dostanete, důrazně doporučujeme neotvírat odkazy ani přílohy, pokud si nejste zcela jisti, že je zpráva legitimní. To lze ověřit například kontrolou adresy odesílatele, která by měla odpovídat e-mailové adrese zdravotnického zařízení, které vás testovalo," uvedl úřad.

Na podvodné e-maily a textové zprávy s výsledky testů na nemoc covid-19 tento týden upozornila například pražská Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Podle nemocnice jde o hackerské útoky. "Množí se hackerské útoky na nemocnice a další zdravotnická zařízení. Ani naše nemocnice není výjimkou," uvedla VFN. Zdůraznila, že jediným správným způsobem, jak výsledek testu posílá, je textová zpráva se jménem testovaného a velkými písmeny je v ní uvedeno buď "negativní", nebo "pozitivní". "Jakékoliv jiné zprávy jsou smyšlené," upozornila nemocnice. Dodala, že výsledek testu mohou lidé dostat až 48 hodin po odběru vzorku.

Jiný typ podvodných textových zpráv, které souvisejí s koronavirem, zaznamenala počátkem října Fakultní nemocnice Plzeň. Pacientům oznamovaly zrušení termínu operace nebo vyšetření, odůvodňovaly to šířením nákazy. Věcí se zabývá policie.