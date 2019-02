Praha - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na přelomu roku chyboval v tom, že varování před softwarem a hardwarem čínských společností Huawei a ZTE rovnou nedoprovodil metodickým pokynem pro dotčené úřady. Hamáček to řekl v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle předsedy ODS Petra Fialy naopak chyboval například premiér Andrej Babiš (ANO), když nevyčkal na konkrétnější informace a hovořil o tom, že úřad vlády se zbaví mobilů značky Huawei.

Hamáček řekl, že NÚKIB při vydání varování postupoval podle zákona. "Jediné, co bych vytkl, je ta prodleva mezi varováním (ze 17. prosince) a metodikou, která přišla až 4. ledna," uvedl. Úřady podle něj i pod tlakem médií v mezidobí hovořily o opatřeních, která byla zbytečná, což ale bez metodiky nevěděly. "Kdyby varování šlo ruku v ruce s metodikou, všichni by věděli, že jde o kritickou infrastrukturu, ne o mobily," dodal Hamáček.

Fiala naopak vidí chybu v neodpovědných politicích, například premiéru Babišovi, který den po varování nařídil, aby se Úřad vlády ČR zbavil mobilů firmy Huawei. NÚKIB pak 21. prosince upřesnil, že varování nemíří na běžné uživatele a jejich mobily či routery. "Kdyby se politici chovali odpovědně, tak jsme mnohem dál," uvedl Fiala. Babiš si podle něj měl počkat na podrobnější informace a nezneklidnil by veřejnost. "Pro mě je to neodpovědné politické jednání," dodal předseda občanských demokratů.

Hamáček s Fialou se shodují, že by měl doznat změn zákon o veřejných zakázkách, byť i v současném znění umožňuje vybírat dodavatele nejen podle nejnižší ceny. Podle Hamáčka však mají zadavatelé obavy z postihů, pokud by vyřadili ze soutěže firmu označenou za bezpečnostní riziko. V zákoně by proto mělo být ustanovení, které by takovou variantu výslovně zmiňovalo.

V souvislosti s debatami o bezpečnosti technologií Huawei podle Hamáčka musí Čína přistoupit na vzájemný respekt s ČR a zeměmi EU. "Když Čína buduje svou kritickou informační infrastrukturu, nepouští do toho zahraniční dodavatele. My to respektujeme. Čína ale musí rozumět tomu, že si chceme podmínky pro naši kritickou infrastrukturu také nastavit sami," vysvětlil ministr.