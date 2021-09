NUDZ se ohrazuje proti nařčením a spekulacím v kauze Babiše juniora

Klecany (u Prahy) - Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) se ohrazuje proti nařčením a spekulacím v kauze Andreje Babiše juniora. Ústav ve vyjádření uvedl, že má podklady a materiály dokládající správnost postupu v daném případě. S ohledem na lékařské tajemství je poskytne výhradně příslušným odpovědným institucím na základě zákonného postupu, napsal NUDZ ve vyjádření. Na dřívějším stanovení správné diagnózy trvá i lékařka Dita Protopopová.

Babiš mladší minulý týden nečekaně konfrontoval svého otce, kterého dlouhodobě obviňuje, že ho nechal zavléct na Krym kvůli takzvané kauze Čapí hnízdo. Ve skrytě natočené reportáži serveru Seznam Zprávy, zveřejněné v listopadu 2018, uvedl, že ho tam zavezl manžel tehdejší ošetřující lékařky Petr Protopopov. Premiér to popřel, řekl tehdy, že jeho syn trpí schizofrenií.

Protopopová vypracovala odborný posudek, který byl podle serveru SeznamZprávy jedním z argumentů, proč by mělo být stíhání Babiše mladšího zastaveno ze zdravotních důvodů. "Na základě souhlasu s poskytnutím informací o zdravotním stavu třetí straně, uděleného mé osobě dne 17. 8. 2021 Andrejem Babišem, narozeným 5. 8. 1983, veřejně prohlašuji, že u uvedeného Andreje Babiše - nar. 5. 8. 1983 - byla v době, kdy byl v mé péči, stanovena správná diagnóza i vhodný léčebný postup," sdělila dnes Protopopová ČTK. Dodala, že má dost důkazů ve formě lékařských záznamů, vyšetření i údajů třetích osob. "Tyto podklady poskytnu a budu komentovat ve všech relevantních situacích, například při vyšetřování Policií ČR či soudním líčení," doplnila lékařka.

Minulý týden ve čtvrtek před novináři Babiš mladší řekl, že je psychicky zdráv a že Čapí hnízdo bylo od počátku projektem jeho otce a on hrál roli bílého koně. Protopopová byla v minulosti Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, v listopadu 2018 po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z NUDZ. Zdůvodnila to mediálním tlakem na sebe i ústav. "Jsem přesvědčena, že detailní vysvětlení celé situace související se zdravotním stavem jmenovaného pacienta, včetně popisu diagnostického procesu, příznaků nemoci a léčby, by pacienta poškodilo a mohlo vést k dalšímu zhoršování jeho zdravotního stavu. Z tohoto důvodu se nebudu k uvedené věci dále vyjadřovat do médií," dodala dnes Protopopová.

"V poslední době jsme v mediálním prostoru zaznamenali řadu nepravdivých obvinění a spekulací o postupu NUDZ v případě pana Andreje Babiše jr. Proti nim se důrazně ohrazujeme. Národní ústav duševního zdraví poskytuje excelentní léčebnou péči, která je v souladu jak s aktuálním vědeckým poznáním, tak s lidskými právy a legislativou ČR," uvádí ústav.

Ve vyjádření je také zdůrazněno, že ústav dbá v nejvyšší možné míře na ochranu soukromí a ctí lékařské tajemství, proto nebude zveřejňovat jakékoliv informace o pacientech. "Rozhodnutí Andreje Babiše jr. odtajnit jeho zdravotní složku vítáme, Národní ústav duševního zdraví však mlčenlivosti zbaven nebyl. I kdyby se tak stalo, nebudeme s ohledem na výše uvedené věc komentovat prostřednictvím médií, naopak rádi případně poskytneme veškerou součinnost příslušným orgánům včetně soudu," dodává NUDZ.

V říjnu 2017 byl Andrej Babiš mladší mezi 11 lidmi, které policie obvinila v kauze kolem možného dotačního podvodu, který se týká evropské dotace pro Čapí hnízdo z programu pro malé a střední podniky. K výslechu na policii se ovšem kvůli zdravotnímu stavu dosud nedostavil. Stíhání Andreje Babiše mladšího bylo později z kauzy vyčleněno a koncem října 2019 policie navrhla zastavení jeho stíhání. Státní zástupce Jaroslav Šaroch loni počátkem února stíhání premiérova syna zastavil. Babiš mladší minulý týden na twitteru uvedl dva zářijové termíny, kdy půjde na policii vypovídat.