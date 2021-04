NTM má ve sbírkách automobil, kterým 28. dubna 1961 Gagarin jezdil v Praze

Praha - Přehlídkový automobil ZIS 110 B, kterým 28. dubna 1961 první kosmonaut Jurij Gagarin jezdil po Praze, se nachází ve sbírkách Národního technického muzea (NTM). Otevřený vůz připomíná, že první Gagarinova zahraniční cesta vedla do tehdejšího Československa. V Praze pobyl dva dny. Teprve potom přišly na řadu další země, mimo jiné Itálie, Brazílie, Kanada, Japonsko nebo Velká Británie. ČTK o tom informoval mluvčí NTM Jan Duda. Právě dnes uplynulo 60 let od prvního letu Gagarina do vesmíru.

NTM je vzhledem k protipandemickým opatřením od 18. prosince 2020 do odvolání uzavřeno, do muzea je možné se podívat alespoň virtuálně. Národní technické muzeum, které si podobně jako lidé na celém světě připomíná 60. výročí od letu prvního člověka do vesmíru, se právem může honosit, že se v jeho sbírkách automobil, v němž Jurij Alexejevič Gagarin projížděl na konci dubna 1961 Prahou, uvedl dnes Michal Plavec, kurátor letecké sbírky NTM.

Otevřené vozy ZIS 110 jezdily v 50. a 60. letech při vojenských přehlídkách v bývalém Československu. Na počátku jejich vývoje stáli dva nejvyšší představitelé USA a Sovětského svazu. Americký prezident Franklin Delano Roosevelt představil a následně daroval Josifu Vissarionoviči Stalinovi model Packard Super Eight z roku 1942. Stalin rozhodl, že konstruktéři vyjdou z tohoto vozu při konstrukci podobných sovětských automobilů ZIS 110, které však nebyly věrnou kopií amerického vzoru. Obří šestimetrové limuzíny měly většinou černou barvu, existovaly ale také tmavě modré a dokonce i bílé vozy. Zajímavostí bylo podsvícení rychloměru na přístrojové desce, které měnilo svou barvu v závislosti na rychlosti. Do 60 kilometrů v hodině zářilo zeleně, do 120 kilometrů v hodině modře a výše červeně.

Gagarina v Praze 28. dubna 1961 vítaly statisíce lidí. Prostřednictvím rozhlasového vysílání návštěvu sledovali obyvatelé v celém Československu. Sovětského kosmonauta přijali i státníci, prezident Antonín Novotný mu na pražském hradě udělil titul hrdina socialistické práce. Rozhlasový archiv uchovává i záznam ze setkání Gagarina se členy dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu. Předali mu magnetofonový pásek s písněmi, které vznikly na počest jeho letu.

Po návratu na Zemi se však Gagarin ocitl v centru kolotoče sovětské propagandy. Například podle Gagarinova životopisce Lva Danilkina sovětský režim využil Gagarina jako příklad pro zbytek světa, ale také k přesvědčení obyvatel SSSR, kteří zažili druhou světovou válku a stalinské represe, že "oběti z předchozích desetiletí nebyly zbytečné". Do Československa se Gagarin podíval ještě v roce 1966. Do osudné havárie cvičného letounu MiG-15, při kterém Gagarin zahynul, tehdy zbývaly necelé dva roky.