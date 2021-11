NSZ: Za padělání covid certifikátů mohou hrozit až tři roky vězení

Brno - Padělání covidových certifikátů či předložení padělaného nebo pozměněného certifikátu může být podle Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) trestným činem padělání a pozměnění veřejné listiny. Za tento trestný čin hrozí až tři roky vězení. NSZ o tom dnes informovalo na webu. Nejvyšší státní zastupitelství k otázce trestnosti padělání digitálních covid pasů vypracovalo stanovisko na základě podnětu policie.

Podle NSZ z důvodu zpřísňujících se opatření proti šíření nemoci covid-19 a rozšiřování povinnosti prokazovat se platným covidovým certifikátem lze předpokládat nárůst případů padělání a používání padělaných certifikátů, které se objevují v Evropské unii.

"Digitální certifikát EU COVID o očkování, testu a zotavení z nemoci COVID-19 vydaný kterýmkoli státem Evropské unie je veřejnou listinou ve smyslu paragrafu 131 trestního zákoníku, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o certifikát v tištěné nebo elektronické podobě," uvedl úřad.

Podle NSZ trestným činem padělání a pozměnění veřejné listiny může být padělání tištěného nebo elektronického certifikátu, podstatná změna jeho obsahu, opatření a přechovávání nepravého certifikátu v úmyslu užít jej jako pravý a také předložení padělaného nebo pozměněného certifikátu. "Za tento trestný čin zákon v základní skutkové podstatě stanoví trest odnětí svobody až na tři léta. Posouzení trestní odpovědnosti přitom závisí na konkrétních okolnostech každého případu tak, jak je zhodnotí věcně a místně příslušný státní zástupce," uvedl úřad.

V České republice certifikáty vydává ministerstvo zdravotnictví. Digitální certifikát osvědčuje absolvování očkování, testu či prodělání nemoci. Certifikát může být v jednotlivých členských zemích podmínkou vstupu do provozů, účasti na společenských akcích, ale také podmínkou vstupu do jiných členských států a třetích zemí, které je uznávají, a to v závislosti na aktuálně platných omezeních.