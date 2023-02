NSZ podalo dovolání proti zastavení stíhání Březiny v kauze ovlivňování

Olomouc/Brno/Zlín - Nejvyšší státní zástupce (NSZ) Igor Stříž podal dovolání proti zastavení trestního stíhání šéfa lihové mafie Radka Březiny a dvou mužů v kauze ovlivňování svědků. O zastavení jejich stíhání rozhodl Vrchní soud v Olomouci, podle něj bylo o těchto skutcích již pravomocně rozhodnuto. S jeho závěrem se však žalobce neztotožnil, řekl dnes ČTK mluvčí NSZ Petr Malý. Březina na základě rozhodnutí soudu již podal žádost o zastavení stíhání také v dalším případu, který se týká vynášení tajných informací z Celní správy. Obdržel ji zlínský krajský soud, řekla ČTK mluvčí soudu Klára Belkovová.

Trestní stíhání v případu rosáhlého ovlivňování svědků během vyšetřování činnosti lihové mafie zastavil vrchní soud u Březiny, Pavla Čanigy z Likérky Drak a u správce Březinových budov Ivana Kováříka. Brněnský krajský soud jim za to již v červnu 2021 původní tresty uložené za obchody s nelegálním lihem zpřísnil v podobě souhrnných trestů, Březinovi zvýšil trest ze 13 let na 14 let a devět měsíců. Vrchní soud naopak ve stejné kauze letos v únoru potvrdil čtyřletý trest vězení bývalé Březinově manželce Stanislavě Kudlejové, 3,5 roku bývalému jednateli Morávia-Chemu Radovanu Dalajkovi a podmínku Martinu Kalakajovi.

Podle vrchního soudu bylo o této trestné činnosti u Březiny, Čanigy a Kováříka rozhodnuto již v hlavní daňové větvi lihové mafie, kdy byli všichni tři odsouzeni za zkrácení daně a současně za účast na organizované zločinecké skupině. Druhý z těchto trestných činů vrchní soud považuje za trestný čin trvající; ovlivňování svědků tak podle něj spadá do trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině, o kterém však již bylo pravomocně rozhodnuto v daňové větvi celé kauzy. "Neznamená to však, že jsme dospěli k závěru, že se toto jednání obžalovaných nestalo a že by to mělo mít charakter zprošťujícího rozsudku," uvedl v únoru předseda senátu vrchního soudu Libor Losa.

Podání dovolání iniciovali žalobci z VSZ v Olomouci, podle státního zástupce Petra Šeredy sice trestný čin účast na organizované zločinecké skupině je trvajícím trestným činem, ale žalobci mají za to, že tady jde o dva paralelně probíhající skutkové děje. "Pokud by byl přijat závěr, že rozhodnutím byť jen o malé části trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině je rozhodnuto vše, znamenalo by to, že orgány činné v trestním řízení nebudou moci postihnout trestnou činnost v celém rozsahu," řekl již dříve ČTK Šereda. Poukázal na to, že trestná činnost vychází zpravidla najevo postupně.

Rozhodnutí vrchního soudu již Radek Březina aplikoval také u dalšího svého stíhání, a to v kauze vynášení informací ze strany Celní správy. Obžalobu loni v prosinci podali žalobci k zlínskému krajskému soudu. "Návrh na zastavení trestního stíhání R.B. soud obdržel, ale termín konání jednání zatím nebyl stanoven," řekla dnes ČTK mluvčí soudu Klára Belkovová. V této věci je obžalováno šest lidí, čtyři z nich byli v době trestného činu spjati s Celní správou. Březinově skupině celníci údajně vynášeli neveřejné informace z evidencí a trestních spisů celní správy, žalobci jim kladou za vinu i to, že mařili vyhledávací a prověřovací činnost pátracích orgánů celní správy.