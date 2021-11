NSS se začal zabývat kárnou žalobou na bývalého nejvyššího státního zástupce

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) dnes začal projednávat kárnou žalobu na bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Žalobu podala v létě ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) kvůli Zemanovu postupu v restituční kauze rodu Czerninů. Navrhuje snížit státnímu zástupci plat. Ministryně žalobu přednesla před kárným senátem, mimo jiné uvedla, že Zeman porušil své povinnosti vystříhat se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost státního zastupitelství. Zeman popřel, že by byl ve věci podjatý.

Zeman rezignoval na funkci nejvyššího žalobce k 30. červnu, mezi důvody zmínil i tlaky ze strany Benešové. Nahradil jej dosavadní náměstek Igor Stříž. Zeman je nyní řadovým žalobcem Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) v analytickém a legislativním odboru.

Podle ministryně měl Zeman k restituční kauze, v níž NSZ podalo dovolání, osobní vztah. Správně tedy měl rozhodnutí o dovolání delegovat na některého z náměstků. Výsledek trestního řízení totiž mohl mít vliv na soukromoprávní spor, ve kterém vystupuje Zemanův známý, podnikatel Petr Habersberger. Ten usiloval o pozemky u Třeboně kolem svého penzionu, které v restitucích získali Czerninové. Zeman se pokoušel vystupovat jako prostředník s příbuzným restituentů, soudcem Janem Czerninem.

S ním se podle Zemana setkal třikrát, všechny schůzky podle něj trvaly do hodiny. "Nechtěl jsem řešit žádné majetkové nároky, to mi nepřísluší. Jediné, co jsem chtěl, aby si oni dva sedli (restituent Karl Eugen Czernin a Habersberger) a ať si popovídají. Myslel jsem si, že když si popovídají, tak by neměl problém si nějaké pozemky vyměnit, v rámci dobrý sousedských vztahů," uvedl Zeman.

Ve své výpovědi mimo jiné popisoval proces, jakým se podává dovolání, kdy je připravují jeho podřízení a on je jen podepisuje. V tomto konkrétním dovolání Zeman uvedl, že to proběhlo velice rychle a že ho nenapadlo, že se to může týkat dotyčných pozemků.

Stát vydal polnosti na základě úředního potvrzení, že Josefina Czerninová (babička Karla Eugena Czernina) byla po druhé světové válce československou občankou. Kvůli vydání potvrzení byly později obžalovány dvě úřednice pražského magistrátu. Nižší soudy je sice opakovaně zprostily, po zásazích NSZ a Nejvyššího soudu si však vyslechly podmínečné tresty, což se může teoreticky projevit i v revizi vydání majetku.

Zeman už dříve sdělil, že nečinil žádné kroky, které by zpochybnily jeho nestrannost. Schůzky s Czerninem nebyly z dnešního pohledu zcela šťastné, uvedl v lednu Zeman, trval ale na tom, že schůzky byly vedeny "s dobrým záměrem a obsahově korektně".