NSS: Po odtahu kvůli blokovému čištění lze vrátit na místo i auto bez technické

Brno - Pokud radnice nechá kvůli blokovému čištění odtáhnout nepojízdné auto, může ho vrátit zpět na místo, i když momentálně nemá platnou technickou prohlídku ani registrační značky. Vyplývá to z nového rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS), který se po několika letech sporů zastal řidiče z Loun. Jeho auto značky BMW, poškozené předešlým požárem v motorovém prostoru, odvezla odtahová služba kvůli blokovému čištění na odstavné parkoviště - a tam taky zůstalo. Aktuální verdikt NSS je dostupný na úřední desce.

"Podle NSS je možné vrátit vozidlo na původní místo odtahu či na místo v bezprostředním okolí i přesto, že nemá platné technické osvědčení. Poté záleží na aktivitě vlastníka pozemní komunikace, který má zákonné prostředky k tomu, aby provozovatele vozidla donutil vozidlo odstranit nebo s ním podstoupit technickou prohlídku," stojí v rozsudku.

Podle soudu není sporu o tom, že Technická správa města Louny měla právo auto odtáhnout, pokud ho před blokovým čištěním neodstranil majitel, který údajně o čištění nevěděl, protože se kvůli zdraví zrovna nevzdaloval od domu a dopravní značky byly poměrně daleko. Zákon ale stanovuje povinnost vozidlo vrátit na místo, a to i když řidič nechce ihned uhradit poplatek za odtah a za parkování na odstavném parkovišti.

Nelze uplatňovat jakési "zadržovací právo", zdůraznil NSS a poukázal na nepoměr mezi hodnotou vozidla a náklady na odtah. "Technická správa tak měla povinnost vydat stěžovateli vozidlo i bez zaplacení nákladů za odtah na místě. Stěžovatel by měl následně povinnost uhradit dlužnou částku. V případě, že by tak neučinil, mohla by na něm být tato částka vymáhána v samostatném řízení," rozhodl soud.

Spor začal odtahem provedeným v říjnu 2019. Když Technická správa města Louny auto nechtěla vrátit na místo, obrátil se muž na Krajský soud v Ústí nad Labem se žalobou proti nezákonnému zásahu. Krajský soud nejprve žalobu odmítl jako opožděnou, jeho usnesení ale tehdy poprvé zrušil NSS. Napodruhé krajský soud žalobu zamítl s odůvodněním, že řidič v žalobě označil Městský úřad Louny místo města Louny. I druhé rozhodnutí zrušil NSS.

Napotřetí už se krajský soud žalobou věcně zabýval, ale postup města označil za správný. Dnes zrušil NSS i třetí verdikt krajského soudu, který teď proto musí rozhodnout znovu, už počtvrté. Bude při tom vázaný právním názorem nejvyšší instance.