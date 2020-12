NSA by chtěla ve 4. stupni povolit individuální halové sporty

Praha - Národní sportovní agentura (NSA) bude žádat ministerstvo zdravotnictví, aby se ve čtvrtém stupni PES otevřela vnitřní sportoviště pro individuální bezkontaktní sporty, jako je například tenis nebo badminton. Novinářům to dnes řekl předseda agentury Milan Hnilička. Vnitřní sportoviště se pro všechny s výjimkou profesionálů uzavřou znovu od pátku, po posledních restrikcích přitom fungují teprve od 3. prosince.

NSA bude společně s Českou unií sportu apelovat na umožnění sportu amatérů včetně dětí a mládeže. Hnilička je přesvědčený, že jeho návrhy by neměly negativní dopad na šíření koronaviru v Česku. "Ve stupni čtyři bychom chtěli otevřít vnitřní sportoviště. Klidně v omezené počtu, klidně v bezkontaktních sportech, kde jsou hráči oddělení sítí. V této době budeme jen velmi těžko sportovat venku," řekl.

Uzavření se totiž týká například i tenisových hal, kde mají lidé kolem sebe mnohonásobně více prostoru než ve stále otevřených obchodech a službách. To dnes ostře zkritizoval prezident Českého tenisového svazu a šéf evropského tenisu Ivo Kaderka.

"Hrozně mě trápí, že tenisové nafukovací haly, kde je jeden sportovec na 400 metrů čtverečných, nesmějí fungovat a krachují. Když v nákupním centru máte 15 metrů čtverečných na jednoho člověka uvnitř, proč ve sportovní hale, do které každou vteřinu přitéká 65 procent čerstvého vzduchu, nemůžete mít dva sportovce třicet metrů od sebe a jednoho trenéra? To mi hlava nebere," rozčiloval se.

Také on se chystá napsat další osobní dopis ministru zdravotnictví Janu Blatnému. "Byl bych hrozně rád, kdyby tuto situaci přehodnotil. Myslím, že tohle rozhodnutí není správné. Způsobíme hrozně mnoho špatných věcí zejména u mladých sportovců. Když tohle bude pokračovat, už je nedostaneme ven. Kluby a provozovatelé sportovišť se dostali do neřešitelné situace, jim žádná kompenzace zatím nebyla ani přislíbena, ani poskytnuta," dodal Kaderka.

Národní sportovní agentura předložila řadu možných opatření pro každý stupeň epidemiologického systému. Naráží ale na nepochopení. "Po těch kvantech návrhů ve finále ten stav pro český sport není dobrý. Jsem přesvědčen o tom, že určité typy sportu, zejména amatérského organizovaného sportu, by byly možné provozovat a je i nezbytné, aby se začaly provozovat," řekl Hnilička.

Pokud by se situace zlepšila a Česko se vrátilo na třetí stupeň, přál by si Hnilička větší než desetičlenné skupiny pro trénink. To by bylo možné i v případě, že by se na sportovní tréninky rovněž vztahoval limit jedné osoby na 15 metrů čtverečných, jako je to v obchodech a službách. Prostory sportovních hal a zimních stadionů to s přehledem umožňují.

Problematickým rouškám při sportovním výkonu uvnitř by se registrovaní sportovci mohli vyhnout pravidelným testováním. I to je reálné v případě velkého rozšíření antigenních testů. "Sportovní prostředí je připravené na pravidelné testování sportovců a trenérů," prohlásil Hnilička.

Od března byl amatérský organizovaný sport včetně toho mládežnického zakázaný v součtu takřka čtyři měsíce. Naposledy stál od 12. října do 3. prosince. V pondělí vláda rozhodla, že se opět uzavře v pátek přechodem do 4. stupně PES. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček to na webu iDNES.cz zdůvodnil snahou o snížení pohybu lidí, kteří by při otevření sportovišť měli další možný cíl svých cest.