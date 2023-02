NSA a MZV se shodly s ČOV, že český bojkot OH 2024 nehrozí

Praha - Bojkot olympijských her v Paříži 2024, pokud by tam startovali ruští a běloruští sportovci, odmítá nejen Český olympijský výbor (ČOV), ale také Národní sportovní agentura (NSA) a ministerstvo zahraničí. Jejich vedoucí představitelé se na tom shodli na dnešní schůzce. O jejích závěrech novináře informoval ministr Jan Lipavský. Vedoucí představitelé českého sportu i vláda hodlají udělat maximum pro to, aby přiměli Mezinárodní olympijský výbor vzdát úvahy o umožnění startu sportovců ze zemí, které už bezmála rok útočí na Ukrajinu.

Předseda ČOV Jiří Kejval, šéf NSA Ondřej Šebek a Lipavský s účastí Rusů a Bělorusů pod pěti kruhy nesouhlasí. Na rozdíl od jiných zemí ale Česko bojkotem olympijských her hrozit nebude. "Určitě si nemyslím, že bychom měli jít cestou nějakých bojkotů. Na tom panuje shoda. Za studené války Moskva ukázala, jak to nedělat, jak k tomu nepřistupovat. Máme sportovce, kteří celou kariéru věnují tomu, aby mohli startovat na olympijských hrách. Naší rolí není někomu zakazovat účast na olympijských hrách. Naší rolí je zasadit se o to, aby olympijské hry reprezentovaly olympijské ideály," řekl Lipavský.

Všichni aktéři dnešního jednání považují účast Rusů a Bělorusů v Paříži, byť by to bylo v neutrálních barvách, za nepřípustnou. "Olympijské hry jsou o nějaké myšlence, nějakých ideálech a ruská strana je totálně pošlapala. Na Ukrajině zahynulo 231 sportovců a trenérů. Rusko porušilo princip olympijského míru. Sedmdesát procent ruských sportovců jsou příslušníci ozbrojených složek," připomněl Lipavský.

Nesouhlas ČOV znovu zdůraznil jeho předseda Kejval. "Podporujeme platné sankce a nevidíme důvod na nich nyní cokoliv měnit. V tom jsme zajedno. Je důležité zamezit tomu, aby olympijské hry posloužily ruské propagandě," uvedl v tiskové zprávě, kterou poskytla NSA. Její předseda Šebek společné stanovisko České republiky prezentoval na dnešní on-line konferenci evropských ministrů sportu, kterou organizovali Britové. "Vzhledem k tomu, že ruská agrese nadále probíhá, nevidíme v tuto chvíli důvod k rozvolnění opatření omezujících účast ruských a běloruských sportovců," řekl.

Mezinárodní konference se podle informací NSA vedle politiků EU zúčastnili také zástupci Austrálie, Jižní Koreje nebo USA. Na úvod vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jenž upozornil na nevhodnost účasti ruských a běloruských sportovců na OH ve chvíli, kdy ti ukrajinští ve válce umírají a mají omezené možnosti tréninku.

Šebek informoval účastníky o nesouhlasu České republiky, který vedle sportovních funkcionářů vyjádřili také premiér Petr Fiala a nově zvolený prezident Petr Pavel. Jakoukoliv formu účasti Rusů a Bělorusů na mezinárodních sportovních soutěžích po dobu trvání války na Ukrajině odmítla většina zúčastněných států.

V Česku budou vrcholní sportovní funkcionáři v následujících týdnech a měsících koordinovat postup s ministrem zahraničí, potažmo vládou. "Ta otázka je velice politická a koordinace a vzájemný dialog jsou důležité. My jako Česká republika musíme udělat všechno pro to, aby olympijské hry nemohly sloužit válečné propagandě," dodal Lipavský.

MOV uvažuje o tom, že by vybraným sportovcům z Ruska a Běloruska umožnil start v Paříži jako neutrálním. Proti tomu se ohradila Ukrajina, pohrozila bojkotem her a v dopise k tomu vyzvala i ostatní členy olympijského hnutí.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach vyzval Ukrajinu, aby přestala bojkotem hrozit. Šlo by podle něj o porušení olympijské charty. Zmínil také, že podle Organizace spojených národů je vyloučení Rusů a Bělorusů diskriminující.