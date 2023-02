NSA a MZ se shodly s ČOV, že český bojkot OH 2024 nehrozí

Praha - Bojkot olympijských her v Paříži 2024, pokud by tam startovali ruští a běloruští sportovci, odmítá nejen Český olympijský výbor (ČOV), ale také Národní sportovní agentura (NSA) a ministerstvo zahraničí. Jejich vedoucí představitelé se na tom shodli na dnešní schůzce. O jejích závěrech novináře informoval ministr Jan Lipavský. Vedoucí představitelé českého sportu sportu i vláda hodlají udělat maximum pro to, aby přiměli Mezinárodní olympijský výbor vzdát úvahy o umožnění startu sportovců ze zemí, které už bezmála rok útočí na Ukrajinu.

Předseda ČOV Jiří Kejval, šéf NSA Ondřej Šebek a Lipavský s účastí Rusů a Bělorusů pod pěti kruhy nesouhlasí. Na rozdíl od jiných zemí ale Česko bojkotem olympijských her hrozit nebude. "Určitě si nemyslím, že bychom měli jít cestou nějakých bojkotů. Na tom panuje shoda. Za studené války Moskva ukázala, jak to nedělat, jak k tomu nepřistupovat. Máme sportovce, kteří celou kariéru věnují tomu, aby mohli startovat na olympijských hrách. Naší rolí není někomu zakazovat účast na olympijských hrách. Naší rolí je zasadit se o to, aby olympijské hry reprezentovaly olympijské ideály," řekl Lipavský.

Sportovní funkcionáři a politici budou postup v této otázce koordinovat.