NS: Důvěra v justice roste, měla by se ale víc otevřít veřejnosti

Brno - Důvěra v českou justici podle předsedy Nejvyššího soudu (NS) Pavla Šámala roste, je ale třeba ji stále posilovat. Justice by podle něj měla být otevřenější, například veškerá soudní rozhodnutí by měla být dostupná veřejnosti. Šámal to dnes řekl na tiskové konferenci.

"Chtěli bychom, aby soudní rozhodnutí byla dostupná, nejen nejvyšších soudních institucí, jak je to doposud, tak i nižších soudů. Zatím ty pokusy nebyly dostatečně úspěšné," uvedl Šámal. Je to podle něj způsobeno hlavně tím, že zveřejňovaná rozhodnutí je nutné tzv. anonymizovat, což věc komplikuje. Justici chce víc otevřít školám, přibýt by měly například otevřené dny či možnosti exkurze.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na téže tiskové konferenci řekl, že justice "nesedí na obláčku", jde o službu veřejnosti, je placena z daní a za to musí odvádět práci, která je kvalitní, efektivní a srozumitelná. Zeman stejně jako Šámal řekl, že jsou některé případy, které mohou důvěrou veřejnosti v justici otřást, konkrétně případy trestně stíhaných soudců či státních zástupců. "Já to ale neberu tak, že jde o selhání justice, ale tak, že justice je sama schopna očistného procesu," uvedl.

Podle zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je u soudů patrná výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou. Soudy se těšily důvěře 58 procent oslovených. V průzkumech centra se důvěra v soudy kolem 56 procent až 58 procent pohybuje poslední dva roky.

Z červnového průzkumu agentury STEM vyplynulo, že ze soudů a kontrolních úřadů v Česku má největší důvěru Česká obchodní inspekce (ČOI), které věří skoro tři čtvrtiny lidí. U soudů nejvyšších stupňů, Nejvyššího kontrolního úřadu a ombudsmanky pak podíl důvěry činí shodně okolo tří pětin. Jak tato agentura uvedla, oproti loňsku se míra důvěry u žádné z institucí nezměnila o víc než několik procentních bodů.