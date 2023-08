NPÚ podal v restituční kauze mobiliáře zámku Opočno dovolání

Hrádek u Nechanic (Královéhradecko) - Národní památkový ústav (NPÚ) podal v restituční kauze týkající se části mobiliáře státního zámku Opočno na Rychnovsku dovolání k Nejvyššímu soudu. ČTK to při dnešní Hradozámecké noci na Hrádku u Nechanic řekl regionální ředitel NPÚ na Sychrově Miloš Kadlec. Dovolání směřuje proti verdiktu, jímž odvolací Krajský soud v Pardubicích v únoru pravomocně rozhodl o vydání části mobiliáře zámku Opočno rodu Colloredo-Mansfeldů.

Současně NPÚ podle Kadlece připravuje s restituenty dohodu o vydání inventáře, jak rozhodly soudy. "Protože bylo podáno dovolání, tak dohoda ještě nebyla uzavřena," uvedl.

Zároveň památkáři jednají s restituenty o výpůjčce předmětů, aby mohly dál zůstat na zámku v Opočně jako dosud. Podle Kadlece je u protistrany zájem a vstřícnost. "V současné době dochází k precizaci textace smlouvy o výpůjčce, k nastavení konkrétních podmínek, včetně finančních. Věřím, že do konce letošního roku dojde k nějakému konsenzu a smlouva bude podepsána," řekl Kadlec. Doba výpůjčky v projednávané smlouvě by podle představ památkářů mohla být do konce roku 2024 s cenou 200.000 korun za sezonu.

V rozsudku je podle NPÚ uvedeno zhruba 250 nesporných věcí. V souboru předmětů je například kočár ve vstupním průjezdu, lustry, téměř 40 obrazů nebo historické zbraně. Kdyby si restituenti předměty odvezli, památkáři by je v Opočně nahradili předměty z depozitářů. "Na první pohled by však náhrada byla patrná v obrazárně, kde se jedná o rozměrná plátna, ale například paroží nebo zbraně jsme schopni nahradit," uvedl Kadlec.

Podle soudu žalobci prokázali, že jsou oprávněnými osobami a že věci přešly na stát bez právního důvodu. Původně byly vlastníkům zabaveny po druhé světové válce podle Benešových dekretů jako osobám německé národnosti, později bylo prokázáno, že tento důvod nebyl dán, uvedl soud. Pardubický soud tak 27. února z velké části žalobě vyhověl, vydal věci do podílového vlastnictví žalobců, kterými byli Jerome Colloredo-Mannsfeld a Kristina Colloredo-Mansfeldová, jejichž otcové byli bratři. Neuznal pouze menší počet předmětů, které požadovala Kristina Colloredo-Mansfeldová jako dědictví po svém otci.

Třicetiletý spor o vlastnictví samotného zámku, který vedla dcera posledního šlechtického majitele zámku Kristina Colloredo-Mansfeldová s Českou republikou, skončil v roce 2021. Soudy rozhodly, že zámek patří státu.