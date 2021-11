NPÚ ocenil obnovu památek, cenu ředitelky dostala chata Libušín

Praha - Obnova jídelny Libušín, která byla rekonstruována po devastujícím požáru z roku 2014, dostala cenu generální ředitelky Národního památkového ústavu (NPÚ) při udílení cen Patrimonium pro futuro. S využitím průzkumu torz stavby a studia dobových fotografií byla roubená stavba znovu postavena.

"Tato akce byla oceněna za to, že je mimořádná v českém prostředí. S něčím podobným jsme se neměli zatím možnost setkat, přístupem vědecké rekonstrukce jsme vytvořili kopii stavby Dušana Jurkoviče," řekla při předávání ceny ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Cenu přebíral Luděk Dvořák z Národního muzea v přírodě, pod něž Libušín spadá. "Troufám si tvrdit, že by se mu (Jurkovičovi) to líbilo," řekl.

Ceny, které mají vyzdvihovat dobré příklady v památkové péči, se dnes předávaly na Nové scéně Národního divadla. Památek se v některých kategoriích dotýkají i dvě tuzemské architektonické ceny, které se udílely v pondělí a dnes. Českou cenu za architekturu získal velkorysý projekt rekonstrukce paláce hradu Helfštýn, který je ve správě NPÚ a kam architekti neváhali vložit soudobé architektonické prvky.

V kategorii Objev je vítězem nález středověkých stavebních konstrukcí topenišť v klášteře na Velehradě. Archeologové našli pozůstatky středověkých stavebních konstrukcí včetně středověké kuchyně během revitalizace části prostor barokního kláštera, ve kterých je dnes gymnázium. Konstrukce odkazují k cisterciáckému klášteru z druhé poloviny 13. století.

Kategorie Záchrana má vítěze v podobě záchrany gotického, takzvaného Mederova domu v Žatci, jedné z nejstarších místních památek s jádrem ze 14. století. Budova, která jako památka byla zpřístupněna veřejnosti již za první republiky, se v nedávné době nacházela na pokraji zániku. Díky Petru Antonimu a Spolku Mederova domu se podařilo památku zachránit. A to i přesto, že během rekonstrukce se část téměř hotové stavby znovu zřítila.

Odkryv a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli získaly cenu v kategorii Restaurování. Díky opravám se kostel zařadil mezi nejvýznamnější památky podhůří Doupovských hor, v oblasti poznamenané událostmi druhé poloviny 20. století. Byl staticky narušen a desetiletí chátral. Městys Nepomyšl v roce 2020 dokončil z vlastního rozpočtu pečlivou obnovu gotických maleb z druhé poloviny 15. století.

Kategorie Konverze, tedy úprava stavby pro nové využití, má vítěze v proměně bývalého železářství Koula a syn v Praze na vinotéku. Synagoga v Polici u Jemnice z roku 1759 představuje příklad venkovské barokní synagogy, jaký není jinde v České republice doložen. Její oprava dnes dostala cenu v kategorii Obnova. Kategorie Prezentace a popularizace má vítěze v Jizerskohorském technickém muzeu v Bílém Potoce, které vzniklo a stále se rozrůstá v budově bývalé odpadní přádelny.

Osobností památkové péče se stal Karel Schmied, který v 70. letech koupil a před zkázou zachránil hrázděný statek v Doubravě na Chebsku. Za příkladnou správu zámku Blatná dostala cenu Jana Germenis-Hildprantová, potomkyně šlechtického rodu, která od roku 2014 žije na zámku Blatná, který zpřístupňuje veřejnosti.

V rámci cen pořádaných NPÚ se udílí i cena veřejnosti Památky děkují. Dostala ji obnova funkcionalistické budovy Elektrických podniků v Praze. Dnes je sídlem soukromé společnosti, která byla investorem rekonstrukce, a veřejnosti nepřístupná. Majitelé ale slibují, že ji budou příležitostně ukazovat.