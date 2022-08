NPR: Jak si v republikánských primárkách vedou popírači Bidenova vítězství

Washington - Volební činitelé a odborníci na demokracii ve Spojených státech bijí na poplach. Důvodem je skutečnost, že představitelé Republikánské strany, kteří popírají výsledek posledních prezidentských voleb, se v pěti amerických státech přiblížili postům, v nichž by dohlíželi na organizaci hlasovacího procesu. Arizona by se mohla stát šestým, uvádí na svém webu veřejnoprávní rozhlas NPR, pokud se místní republikáni v úterních primárkách rozhodnou nominovat jednoho ze dvou popíračů usilujících o post státního tajemníka.

"Tohle jsou lidé, kteří nastavují pravidla, kteří počítají hlasy a kteří jsou ve finále zodpovědní za obranu vůle lidu," řekla Joanna Lydgateová, která vede nestranický výzkumný ústav States United Democracy Center. Povinnosti státních tajemníků se mohou lišit, ovšem ve většině případů jsou hlavním volebním činitelem státu a hrají klíčovou roli při aplikování volebních zákonů.

"V roce 2020, když se úřadující prezident (Donald Trump) pokusil zvrátit volby, viděli jsme napříč zemí státní a lokální činitele, kteří se tomu postavili a chránili naši svobodu volit," míní Lydgateová. "Takže chceme-li, aby se to v budoucnu stalo znovu, musíme zajistit, že do těch pozic posíláme lidi, kteří věří ve svobodné a spravedlivé volby," pokračovala.

Její organizace během probíhajících primárek před volbami do Kongresu a státních funkcí mapuje výsledky kandidátů popírajících předloňské volby v boji o posty guvernérů, generálních prokurátorů a státních tajemníků. Podle States United například ze 16 republikánských primárek před volbou státního tajemníka ve 12 figuroval nejméně jeden uchazeč, který zpochybňoval legitimitu vítězství demokrata Joea Bidena.

Organizace ovšem zjistila, že volební popírači zatím v součtu tří uvedených kategorií více primárek prohráli, než vyhráli. Přispěl k tomu vývoj ve státě Georgia, kde Trumpem podpořeného kongresmana Jodyho Hice porazil obhajující státní tajemník Brad Raffensperger, který strávil poslední dva roky vysvětlováním, že volby roku 2020 byly svobodné a spravedlivé.

Nebo stát Colorado, kde okresní úřednice Tina Petersová trestně stíhaná za údajné manipulace s volební technikou prohrála svůj pokus o získání republikánské nominace na místo státního tajemníka. Porazila ji bývalá okresní činitelka Pam Andersonová, která výsledek označila za signál, že voliči chtějí mít v takovýchto pozicích nestranické experty. "Chceme svobodné, přístupné a spravedlivé volby a budeme se ohrazovat proti politické hyperstranické rétorice kolem organizace voleb," řekla.

V Alabamě, Indianě, Michiganu, Nevadě a Novém Mexiku nicméně republikáni do volby státního tajemníka poslali představitele, kteří různými způsoby zpochybňují legitimitu posledního prezidentského hlasování. Pokud by kdokoli z nich v listopadu zvítězil, mohlo by to vyvolat dvojí problém, míní odborník na volební právo Rick Hasen, který vede "Projekt ochrany demokracie" při Kalifornské univerzitě v Los Angeles.

"Zaprvé: Budou volby řídit spravedlivě? A zadruhé? I kdyby to dělali, budou jim ostatní věřit, že volby řídí spravedlivě?" řekl Hasen. "Opravdu by to mohlo vyústit v masivní zhoršení jak zkušeností v terénu, tak důvěry v to, že naše volby budou férové," pokračoval.

Tento týden se pozornost analytiků soustředí na Arizonu, která se od roku 2020 stala epicentrem hnutí volebních popíračů. Dva ze zdejších čtyř republikánských kandidátů na pozici nejvyššího volebního činitele vybudovali svou popularitu na přejímání volebních konspiračních teorií. Státní zákonodárkyně Shawnna Bolicková minulý rok navrhla zákon, který by umožnil legislativnímu sboru přehlasovat vůli lidu pokud jde o vysílání tzv. volitelů do prezidentské volby.

A pak je zde Mark Finchem, další člen státního parlamentu, jehož kampaň už loni podpořil exprezident Trump. Finchem je členem krajně pravicové milice Oath Keepers a loni 6. ledna se zúčastnil násilného protestu u washingtonského Kapitolu. V arizonském parlamentu předložil usnesení s cílem odvolat certifikaci Bidenova vítězství v daném státě, na němž ale veškeré přepočty a audity neshledaly nic problematického.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že i více než rok a půl po Trumpově porážce ji většina republikánských voličů nebere jako legitimní výsledek. Dosavadní výsledky primárek naznačují složitější obrázek ohledně jejich rozhodování, Lydgateová ovšem varuje před přílišným zdůrazňováním těch soubojů, kde hlasatelé příběhu o "ukradených" volbách neuspěli.

"Pravda je taková, že i jediný popírač voleb v jediném státě by mohl uvrhnout naše volby do chaosu a ohrozit naši demokracii," řekla.