NPR: Chladno v kanceláři snižuje výkonnost žen, uvádí nová studie

New York - V mnoha kancelářích i domech nejen ve Spojených státech se svádějí bitvy o nastavení teploty na termostatu či klimatizaci. Pokud ovšem chtějí zaměstnavatelé, aby jejich zaměstnankyně podávaly co nejlepší výkony, neměli by nastavovat příliš nízké hodnoty. Podle nové studie totiž ženy pracují lépe při vyšších teplotách, napsal americký zpravodajský server National Public Radio.

Možná i vy máte mezi spolupracovníky někoho, kdo se choulí do svetru, nebo má pod kancelářským stolem přehozenou deku přes nohy, aby se ochránil před ledovým vzduchem proudícím z klimatizace - anebo naopak osobu, jež si neustále stěžuje, jak je na pracovišti horko.

Stejnou diskusi sváděl více než deset let také Tom Chang se svou manželkou. Chang je profesor finanční a podnikatelské ekonomiky na Jihokalifornské univerzitě a právě vzrušené debaty na toto téma ho přiměly začít zkoumat dopady různě vysoké teploty na kognitivní výkonnost lidí.

Společně s Agne Kajackaitovou z Berlínského sociologického střediska (WZB) posadili 543 německých vysokoškoláků do místnosti a nechali je vyplňovat testy při různé teplotě, od 16 až po 33 stupňů Celsia. Studie ukázala výkonnostní rozdíl mezi muži a ženami související s teplotou.

"Jak teplota stoupala, dívky si vedly lépe v matematice i slovních úlohách, zatímco chlapci si vedli hůře," řekl Chang. "Zlepšení žen v matematice a slovních úlohách přitom bylo mnohem větší a výraznější než zhoršení mužského výkonu," uvedli autoři studie.

Jinými slovy - čím teplejší místnost, tím celkově lépe si ženy v testech vedly. Smyslem studie nebylo stanovit, zda existuje ideální kancelářská teplota, dodal Chang.

"Pokud by si z této studie měli lidé něco vzít, pak zjištění, že jsme každý trochu jiný a jeden model nemusí vyhovovat všem," řekl Chang. "A v širším smyslu si myslím, že bychom si měli uvědomovat, že okolní faktory, jako je teplota, mají mnohem větší dopad na naše každodenní životy, než jaký jim obecně připisujeme," dodal.

"Náš výzkum ukazuje, že i když se jako podnikatel zajímáte jen o zisk a produktivitu, stejně byste měli brát v úvahu také pohodlí svých zaměstnanců, protože to oba tyto faktory v konečném důsledku ovlivňuje," uvedl Chang.