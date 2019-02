Vimperk (Prachaticko) - Národní park (NP) Šumava navrhuje rozšířit klidová území, na nichž mohou turisté chodit jen po vyznačených cestách, ze současných 9002 hektarů na 14.921 hektarů. Největší změna by měla být v pohraniční části, jež navazuje na klidové území NP Bavorský les, v oblasti Mokrůvek, Modravských slatí a Poledníku, kde žije jedna z největších populací tetřeva hlušce na Šumavě. Zároveň chce NP Šumava otevřít téměř 3000 hektarů území, které jsou nyní nepřístupné. Novinářům to řekli představitelé NP Šumava.

Správa NP Šumava dále předjednává nové rozdělení zón, které má minimálně na 15 let stanovit, jak se o jednotlivé zóny budou starat správci a vlastníci území v národním parku. Klidové území na Šumavě by se mělo zvýšit o 6,5 procenta. Zvětšení bude sloužit, jak uvedl ředitel NP Šumava Pavel Hubený, jako kompenzace za to, že park v budoucnu zpřístupní hraniční přechod Modrý sloup. NP Šumava se rozkládá na více než 680 kilometrech čtverečních.