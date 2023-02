Nowitzki, Parker, Gasol či Wade mohou vstoupit do basketbalové Síně slávy

Springfield (USA) - Jedni z nejlepších zahraničních hráčů v historii NBA Dirk Nowitzki, Tony Parker a Pau Gasol mohou být letos zvoleni do basketbalové Síně slávy. Mezi dvanácti finalisty je i další bývalá hvězda NBA Dwyane Wade či legendární trenér Gregg Popovich. Nominované v pátek oznámili představitelé Naismithovy basketbalové Síně slávy.

Němec Nowitzki se zúčastnil čtrnácti Utkání hvězd. V roce 2007 byl vyhlášen nejlepším hráčem NBA a v roce 2011 dovedl Dallas k titulu. Španěl Gasol je šestinásobným účastníkem Utkání hvězd, dvojnásobným šampionem s Los Angeles Lakers a nováčkem roku 2002. Parker, belgický rodák reprezentující Francii, je šestinásobným účastníkem Utkání hvězd, čtyřnásobným šampionem se San Antoniem a nejlepším hráčem finále 2007. Američan Wade má na kontě 13 Utkání hvězd, tři tituly a ocenění MVP za finále 2006.

Do Síně slávy může být uveden i stále aktivní kouč Popovich. Bývalý Parkerův trenér, jenž se loni v březnu stal nejúspěšnějším koučem NBA co do počtu vyhraných zápasů, dovedl San Antonio k pěti titulům.

Popovichovou asistentkou u Spurs v letech 2014-21 byla Becky Hammonová, jež je v nominaci na uvedení do Síně slávy za svou hráčskou kariéru. Bývalá hvězda WNBA se stala v San Antoniu první ženskou trenérkou na plný úvazek v jedné ze čtyř hlavních severoamerických profesionálních lig (NBA, NHL, NFL a MLB).

Dalšími nominovanými jsou osobnosti převážně univerzitního basketbalu Jennifer Azziová, Gary Blair, Marian Washingtonová, Gene Bess, Gene Keady a David Hixon.

Noví členové Síně slávy budou oznámeni 1. dubna během Final Four univerzitního šampionátu a slavnostně budou uvedeni 11. a 12. srpna v sídle Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ve Springfieldu.