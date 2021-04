Novými hlavními trenéry hokejistů Plzně se stali Baďouček a Říha

Plzeň - Hokejisty Plzně povedou jako hlavní trenéři Václav Baďouček a Miloš Říha mladší. Jejich asistentem bude sportovní manažer Tomáš Vlasák. Devětapadesátiletý Baďouček a o dvacet let mladší Říha nahradili Ladislava Čiháka, s nímž vedení klubu po skončení extraligové sezony neprodloužilo smlouvu. Spolu s Čihákem skončil i asistent Jiří Hanzlík.

"Nabídku od Tomáše Vlasáka jsem dostal bezprostředně po skončení naší sezony s Vrchlabím, takže ještě na cestě domů ze Vsetína. Sice pro mě byla překvapením, ale rozhodl jsem se velice rychle. Jsem Plzeňák, proto mě obrovsky oslovila a byl jsem jí nesmírně potěšen. Během pondělního dopoledne jsme si zatelefonovali ohledně složení celého realizačního týmu a dohoda byla velice rychlá," řekl klubovému webu Baďouček, který vedl Vrchlabí tři roky a loni s ním postoupil do první ligy.

"Jednání bylo velice rychlé a z mého pohledu na poslední chvíli, neboť jsem již před nabídkou z Plzně řešil jiné možnosti. Mám velice dobrý pocit z toho, že jsem se takto rozhodl, neboť se mi líbí vize organizace a jak klub dlouhodobě pracuje. Na vysoké úrovni byla i jednání s (generálním manažerem) Martinem Strakou a Tomášem Vlasákem. S Vencou Baďoučkem se navíc hodně dlouho a dobře známe," doplnil Říha, který naposledy vedl prvoligovou Slavii Praha.

Plzeň skončila v uplynulé sezoně po základní části s 91 body z 52 zápasů pátá, ale vypadla v předkole play off s dvanáctou Olomoucí 1:3 na zápasy. Devětatřicetiletý Čihák byl na pozici hlavního kouče Indiánů tři roky, předtím od listopadu 2014 pracoval jako asistent trenéra.

Baďouček s Říhou se sešli v sezoně 2014/15 v Pardubicích, kde syn bývalého reprezentačního kouče Miloše Říhy debutoval v roli hlavního a Baďouček mu dělal asistenta. Už v polovině října byl ale Říha odvolán a nahradil jej tehdy Richard Král. V Plzni budou mít rovnocenné role a pravomoci.

"K sobě jsme chtěli právě Tomáše Vlasáka, který mužstvo perfektně zná. A pro svou pozici manažera navíc jasně uvidí, jak který z kluků pracuje. Na konkrétních věcech, jako je odpovědnost za přesilovky, oslabení, buly a podobně, se dohodneme ve fázi, než půjdeme s mužstvem na led. Ale nejdůležitější je to, že vše bude týmová práce," uvedl Říha.

V realizačním týmu zůstává koučem brankářů Rudolf Pejchar, kondičním Jan Snopek, videotrenérem Vojtěch Tulačka a fyzioterapeutem Adam Havel. Vlasák se vrací na střídačku poté, co od poloviny října 2016 převzal dočasně tým jako hlavní s Martinem Strakou a pak i v pozici asistenta zůstal také v sezoně 2017/18.

"Václav mě požadavkem, abych se přidal do trenérského týmu i já, popravdě zaskočil. Ale velice mile, to musím dodat. Oproti mým kolegům jsem ještě trenérský novic, protože oni mají už celou řadu zkušeností a já byl na střídačce jen jeden rok," prohlásil Vlasák. "Určitě chci ale být platným členem týmu a přispět třeba při plánování přesilovek. Naším cílem je utvořit sehraný trenérský tým, abychom náš mančaft vedli k hokeji, na který se dobře dívá a který je úspěšný," doplnil.

Tvoří také kádr na novou sezonu, ale jména posil představí podle regulí až 1. května. "Máme dvě místa volná - jedno v obraně a jedno v útoku. S kolegy zastáváme velice podobný názor, jaké typy bychom chtěli přivést, a to klidně i cizince, ale nebudeme nijak pospíchat. Vyčkáme," uvedl Vlasák.

"Chceme i nadále zapojovat mladé hráče a odchovance do A týmu a prezentovat se agresivním, bruslivým hokejem. Zkrátka hrát aktivně a útočně tak, abychom byli co nejlepší, pro soupeře nepříjemní a abychom naším hokejem bavili fanoušky," podotkl Baďouček. "Budeme pokračovat v cestě, kterou Plzeň dlouhodobě jde. Samozřejmě se do hry promítne i náš rukopis a některé věci změníme, ale věřím, že budeme úspěšní," dodal Říha.

Baďouček dovedl Vrchlabí v premiérové sezoně v první lize ke čtvrtému místu po základní části a ve čtvrtfinále jeho tým podlehl Vsetínu 2:4 na zápasy. V extralize vedl coby hlavní kouč od konce ledna do konce prosince 2011 Karlovy Vary. Jako asistent působil vedle Karlových Varů a Pardubic také ve Znojmě a Kometě Brno, v pozici hlavního byl i v prvoligovém Mostu.

Říha strávil s krátkou přestávkou ve Slavii poslední tři sezony. V tomto ročníku se na její lavičku vrátil na konci ledna. Jeho tým prohrál ve čtvrtfinále s Kladnem 1:4 na zápasy poté, co v předkole vyřadil Třebíč (v sérii 3:2). Před svou premiérou v roli hlavního kouče působil v Pardubicích dvě sezony jako asistent, poté vedl necelé tři roky prvoligové Litoměřice. V sezoně 2019/20 byl jedním z asistentů svého otce u reprezentace.