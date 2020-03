Novým ukrajinským premiérem bude Šmyhal, schválil parlament

Kyjev - Ukrajinský parlament dnes na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského schválil novým premiérem Denyse Šmyhala. Předtím Nejvyšší rada většinou hlasů přijala rezignaci, kterou jí v úterý poslal dosavadní šéf vlády Oleksij Hončaruk. Demise 35letého premiéra automaticky znamená odstoupení celého kabinetu.

Prezident Zelenskyj dnes v projevu na mimořádném zasedání zákonodárného sboru sice ocenil určité úspěchy Hončarukova kabinetu, ty však, jak zdůraznil, nestačí. Poukázal přitom na řadu nedostatků, k nimž přiřadil mimo jiné špatnou práci celní správy, trvající pokles průmyslové výroby, chaos kolem plateb za odběr plynu nebo problémy ve zdravotnictví.

"Je to první vláda, v níž není korupce. Ale nekrást, to je málo. Je to vláda nových tváří, ale nové tváře, to je málo. Potřebné jsou nové mozky a nová srdce," prohlásil mimo jiné prezident a vyzval poslance k přijetí rezignace premiéra i s jeho kabinetem. Ve 450 členné radě pak jeho výzvu podpořilo 353 poslanců.

Zelenskyj zároveň navrhl jako nového premiéra dosavadního místopředsedu vlády Šmyhala. "Odcházející vláda dělala vše možné. Ukrajinci ale nyní potřebují vládu, která dokáže nemožné. Proto navrhuji kandidaturu Denyse Šmyhala," prohlásil prezident. Pro jeho 44letého kandidáta pak zvedlo ruku 291 poslanců.

Šmyhal ve svém projevu označil za základní úkoly nového kabinetu posílení bezpečnosti a obrany státu, ukončení konfliktu na východě Ukrajiny a rovněž navrácení Krymu anektovaného Ruskem. Vyslovil se mimo jiné i pro přehodnocení rozpočtu na letošní rok, přičemž zmínil prostředky na zvýšení mezd a důchodů "prostých Ukrajinců" a na druhé straně snížení výplat a prémií funkcionářů, a to včetně "ministrů nové vlády".

Složení Šmyhalova kabinetu se podle médií bude výrazně lišit od Hončarukova týmu. Jedním z mála ministrů, kteří by měli na svém místě zůstat, bude zřejmě šéf resortu vnitra Arsen Avakov a možná i ministr spravedlnosti Denys Maliuska.