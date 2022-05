Novým trenérem jabloneckých fotbalistů se podle očekávání stal Horejš

Jablonec nad Nisou - Novým trenérem jabloneckých fotbalistů se podle očekávání stal David Horejš, který naposledy působil v jiném prvoligovém celku Českých Budějovicích. S vedením severočeského klubu uzavřel smlouvu na dva roky. Horejš získal nové angažmá v den svých 45. narozenin. Jablonečtí o tom informovali na klubovém webu.

Horejš celou svou předchozí trenérskou kariéru strávil v Českých Budějovicích. A-tým Dynama převzal v roce 2015 a v sezoně 2018/19 s ním postoupil do první ligy. S mužstvem se vždy vyhnul záchranářským bojům. V uplynulém ročníku hráli Jihočeši prostřední nadstavbovou skupinu o umístění mezi celky na sedmé a desáté příčce a v semifinále vypadli s Mladou Boleslaví.

Po sezoně Horejšovi v Dynamu vypršela smlouva a už před pár dny připustil, že s Jabloncem jedná. Nyní nové angažmá dotáhl. "Je pravda, že to vyšlo dnes na moje narozeniny, tak jsem za to rád. Moc se na to těším, Jablonec je pro mě obrovská výzva a jsem rád, že to všechno dopadlo," prohlásil Horejš.

"Už jsem potřeboval nějakou změnu. Dopadlo to tak, že mi v Budějovicích končila smlouva a pan (šéf jabloneckého klubu Miroslav) Pelta mě oslovil. Hrozně se mi to líbilo, jsem rád, že jsem nabídku z Jablonce dostal," uvedl Horejš.

Severočeši v uplynulé sezoně nečekaně hráli nadstavbovou skupinu o záchranu. V soutěži obsadili 13. místo a těsně se vyhnuli baráži. "Jablonec beru za posledních 10 let k top pěti týmům v české lize. Takže to beru jako šanci, kterou chci využít," dodal Horejš.

V první lize dosud odkoučoval 98 zápasů. Jako hráč působil na pozici obránce a v nejvyšší soutěži si připsal 209 startů, ve kterých zaznamenal devět gólů. Prakticky celou ligovou kariéru strávil v Českých Budějovicích, krátce hostoval v Brně. V roli trenéra udělal s Dynamem v posledních letech velký herní posun.