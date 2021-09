Novým trenérem fotbalových Teplic je Jarošík, vystřídal odvolaného Kučeru

Teplice - Novým trenérem fotbalových Teplic se stal podle očekávání Jiří Jarošík, který dosud vedl druholigový Prostějov. Bývalý záložník v severočeském klubu podepsal tříletou smlouvu a jeho asistentem bude bývalý teplický obránce Tomáš Hunal.

Třiačtyřicetiletý Jarošík nahradil Radima Kučeru, jehož vedení klubu odvolalo po nedělní ligové remíze 0:0 s Olomoucí. "Sklářům" patří s pěti body předposlední 15. místo. Klub nového kouče představil na dnešním setkání s médii.

"Je to člověk, který pochází odsud z regionu, což je rovněž dobré. Jeho asistent bude pan Hunal, který je zase bývalý hráč Teplic. Oba mají pozitivní vztah k mužstvu a věřím, že přinesou změnu, abychom se posouvali v tabulce vpřed. Naším cílem je dostat se z pozic, které ohrožují mužstvo od sestupu," řekl předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

Teplice dosud v ligovém ročníku vyhrály jen jeden zápas z devíti a na kontě mají šest porážek. Stejně jako v minulé sezoně jim patří spodní příčky v tabulce. Kučera ve funkci hlavního trenéra vydržel necelých 10 měsíců.

"Od Jirky čekáme, že nám pomůže k lepším výsledkům. Výkony dosud nebyly špatné, ale nemáme body. Věřím, že s Jirkou přijde pozitivnější nálada do kabiny a snad se to projeví i na hřišti. Stejně jako pro hráče by to i pro něj pro něj mohla být odrazová trenérská štace, která by ho mohla vystřelit ještě výš. Jirka jak je jazykově vybavený, bude mít ambice odejít i do zahraničí a být úspěšný trenér," uvedl ředitel klubu Rudolf Řepka.

Podle něho by smlouva s novým koučem měla pokračovat i v případě sestupu další spoluprací ve druhé lize. "Myslím, že i tohle je od Jirky férové. Ví, do toho čeho může jít a i kdybychom sestoupili, nechtěli bychom se ho zbavovat. Jirku bereme jako dlouhodobého koncepčního trenéra, takže věříme, že i z druhé ligy by pracoval tak, aby nám z ní pomohl," prohlásil Řepka.

Jarošíka čeká první trenérské angažmá v české nejvyšší soutěži. Bývalý hráč pražské Sparty, CSKA Moskva, londýnské Chelsea nebo Celticu Glasgow začínal jako asistent Davida Holoubka v Liberci a Ružomberoku. V roce 2020 převzal druholigové Ústí nad Labem, následně odešel do slovinského Celje. Od léta vedl druholigový Prostějov, jemuž patří se 13 body osmé místo. Z něj si přivedl do Teplic i trenéra brankářů Petara Aleksijeviče.

"Je to krásná výzva, i když složitá. Nicméně se toho nebojím a jdu do toho jako dřív v Ústí. Věřím, že tým nastartuju, otočí se to a budeme hrát jinde," uvedl Jarošík. "Teplická situace není růžová dlouhodobě a letos to graduje. Problémy se záchranou měly i minulý rok. V první řadě se musíme uzdravit, protože každý důležitý hráč, který v takto menším klubu chybí, je znát. Určitě ale uděláme vše pro to, abychom byli někde jinde. Věřím, že ligu udržíme a budeme ji hrát i za rok," dodal.

Teplice sáhly k výměně trenéra jako druhý prvoligový klub v sezoně. Liberec na konci srpna odvolal po neuspokojivých výsledcích Pavla Hoftycha a na jeho místo přišel Luboš Kozel.