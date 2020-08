Novým trenérem fotbalistů Barcelony je Ronald Koeman

Madrid - Novým trenérem fotbalistů Barcelony byl jmenován Ronald Koeman. Sedmapadesátiletý nizozemský kouč podle klubového webu podepsal na Campu Nou smlouvu na dva roky. Ve funkci nahradil Quiqueho Setiéna, který byl odvolán po debaklu 2:8 s Bayernem Mnichov ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

Koeman už v katalánském klubu působil šest let jako hráč a v úvodu trenérské kariéry i jako asistent. Do Barcelony zamířil po dvou letech u nizozemské reprezentace, kterou dovedl do finále Ligy národů. Kvůli vysněnému angažmá však u národního týmu skončil, přestože měl kontrakt až do mistrovství světa v roce 2022.

"Klubová legenda a hrdina Barcelony z Wembley, který Barceloně zařídil první triumf Pohár mistrů evropských zemí (nyní Liga mistrů), se vrací na Camp Nou. Ale tentokrát tým povede z lavičky," připomněl klubový web Koemanův finálový gól z přímého kopu, jímž v prodloužení rozhodl o triumfu 1:0 nad Sampdorií Janov ve Wembley v ročníku 1991/1992.

Koeman s Barcelonou jako hráč získal také čtyři ligové tituly. Po ukončení kariéry se k týmu v roce 1998 vrátil jako asistent Louise van Gaala. V minulosti už jako hlavní trenér vedl také Ajax, Benficu Lisabon, PSV Eindhoven, Valencii, Feyenoord, Southampton a Everton.

Setién v lednu nahradil odvolaného Ernesta Valverdeho, ale v Barceloně vydržel jen sedm měsíců. Ve španělské lize obsadil s týmem druhé místo se ztrátou pěti bodů na Real Madrid, v domácím poháru vypadl ve čtvrtfinále a po vyřazení ve stejné fázi Ligy mistrů zakončila Barcelona sezonu poprvé od roku 2008 bez trofeje.

Kromě jednašedesátiletého Setiéna v katalánském klubu skončil také sportovní ředitel Éric Abidal, kterého dnes ve funkci nahradil Ramón Planes. Spolu s výměnou trenéra šlo o první z rozsáhlých změn v týmu, které vedení po neúspěšné sezoně slíbilo.