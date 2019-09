Novým šéfem vinohradské nemocnice v Praze bude Petr Arenberger

Praha - Novým ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze bude dermatolog Petr Arenberger. Funkce se ujme 1. října. Uvedla to dnes Česká televize. Do funkce Arenbergera jmenoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na základě tendru, kterého se účastnilo celkem osm lidí. Arenberger je nyní ve vinohradské nemocnici přednostou dermatovenerologické kliniky.

"Petr Arenberger jako pracovník zdejší fakultní nemocnice, ve které byl zaměstnán přes 30 let, z toho několik let byl i ve vedení, má dostatečné množství zkušeností a dobré předpoklady pro funkci ředitele nemocnice," řekl televizi k výběru ředitele ministr zdravotnictví. Nový šéf nemocnice by se měl podle Vojtěcha zaměřit zejména na zprůhlednění nákupů léků a zdravotnického materiálu, rozvoj potenciálu kvality zdravotní péče a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo letos v květnu, že dosavadní šéf nemocnice Robert Grill odejde z funkce ke konci září na vlastní žádost kvůli blížícímu se důchodovému věku. Nemocnici vedl od roku 2016. V březnu předchozího roku odvolal tehdejší ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) předešlého šéfa nemocnice Marka Zemana, když ohlásil předpokládanou ztrátu nemocnice 300 milionů korun. Po něm půl roku vedla provizorně nemocnici Andrea Vrbovská.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je jednou z deseti českých fakultních nemocnic. Za poslední dva roky v nich ve funkci ředitele skončili kromě šéfa vinohradské nemocnice i ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice a někdejší ministryně zdravotnictví Dana Jurásková a ředitel ostravské nemocnice a také bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Na vlastní žádost pak odešel i šéf brněnské Fakultní nemocnice U Svaté Anny Martin Pavlík. Výběrové řízení na jeho nástupce muselo ministerstvo opakovat, protože komise doporučila exposlance Michala Pohanku, kterého ministr nejmenoval. Druhé řízení vyhrál Vlastimil Vajdák, který zařízení vede od srpna.