Praha - Novým předsedou Starostů a nezávislých se dnes na sněmu hnutí stal Vít Rakušan, na post neměl protikandidáta. Chtěl by hnutí dovést k vládnímu angažmá, STAN by měl podle něj také vyhrát krajské volby. V čele strany nahradil podle očekávání Petra Gazdíka, který se již o znovuzvolení neucházel. Gazdíka na přání Rakušana delegáti zvolili na post místopředsedy. Prvním místopředsedou se stal předseda poslaneckého klubu Jan Farský, i on neměl protikandidáta. Na posty dalších místopředsedů delegáti zvolili kromě Gazdíka Věru Kovářovou a Radima Sršně, kteří své posty obhájili. STAN budou navrhovat volební právo do komunálních voleb pro šestnáctileté občany ČR, řekl nový lídr hnutí Vít Rakušan.

Rakušan za silný mandát poděkoval. V kandidátském projevu řekl, že Starostové a nezávislí musí usilovat o účast v prodemokratické vládě. Jeho ambicí by také mělo být, aby vyhrálo krajské volby. Ze STAN chce vybudovat silné hnutí, které se nebojí samostatné existence. Věří, že se hnutí podaří získat největší senátní klub a následně i pozici předsedy Senátu. Mělo by být protiváhou politice Hradu.

Rakušan zkritizoval vládu, která podle něj trpí personální nouzí. STAN si podle něj musí říct o vládní zodpovědnost a má usilovat o to, aby se stalo příští vládní silou a bylo součástí silné prodemokratické vlády. Jako členy vlády by si uměl představit třeba poslankyni Věru Kovářovou nebo senátory Mikuláše Beka a Jiřího Drahoše. Vyhrát by chtěl také krajské volby.

Řekl, že Česká republika nevzkvétá a nevyužívá svého potenciálu. Voličům chce nabídnout vizi pěti inovací, které se týkají vzdělávacího systému, státní správy a jednoduchého státu, hluboké reformy sociálního systému, inovací v oblasti ekonomiky a životního prostředí.

Dosavadní předseda Gazdík svému nástupci symbolicky předal stan. Popřál mu, aby se o něj dobře staral, aby ho neušpinil a aby ho zvětšoval.

Rakušanovi již poblahopřáli například předseda ODS Petr Fiala, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, předseda lidovců Marek Výborný nebo předseda Pirátů Ivan Bartoš. Představitelé některých politických stran vystoupili i na dnešním sněmu. Zástupci vedení KDU-ČSL, ODS i TOP 09 vyzvali ke spojení sil před krajskými a senátními volbami

Ani Farský na post prvního místopředsedy neměl protikandidáta. Za hlavní prioritu STAN označil vzdělanost a vzdělání, které jsou podle něj nejlépe investovanými penězi a jsou i odpovědí na bezpečnost České republiky a její růst. Za velkou výzvu označil zmenšování meziregionálních rozdílů.

Delegáti dnes ještě zvolí další členy užšího i širšího vedení strany. Hlasovat budou i o některých technických změnách ve stanovách a mluvit budou i o blížících se volbách do Evropského parlamentu.

STAN bude chtít volební právo pro šestnáctileté

Starostové a nezávislí (STAN) budou navrhovat volební právo do komunálních voleb i pro šestnáctileté občany ČR. Na tiskové konferenci po zvolení nového vedení hnutí to řekl nový lídr Vít Rakušan. Do budoucna by se toto volební právo podle něj mohlo rozšířit i na další volby. Nemyslí si, že návrh je odsouzen k neúspěchu. Rakušan se bude chtít postupně scházet s představiteli dalších politických stran kromě KSČM a SPD, rád by se setkal i s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Rakušan přivítal tým, který zvolili delegáti na dnešním sněmu do čela hnutí. Je podle něj plný silných osobností, které pocházejí z různých sfér politiky. STAN je podle něj silné hnutí, které má budoucnost a potenciál k posilování. "Moje vize je silný autentický STAN, který bude vyrůstat od pěti procent výše," řekl Rakušan.

Rakušan zopakoval, že skončí jako starosta Kolína, z tamního zastupitelstva ale odejít nehodlá. Je přesvědčen, že současný tým na radnici je velmi silný.

O programu hnutí budou delegáti jednat v odpolední části pražského sjezdu. "Myslíme si, že nazrála doba, aby se otevřela diskuse k tomu, že v českém systému měli právo volit i šestnáctiletí," řekl Rakušan. Začít by se podle něj mělo, stejně jako v Rakousku, na komunální úrovni. Později by volební právo šestnáctiletých rozšířil i na další volby. Mladá generace je podle Rakušana často mediálně zdatnější a lépe se orientuje v záplavě informací. Poznamenal, že když se debatuje o snižování hranice trestněprávní odpovědnosti mladých lidí, proč by také neměli dostat právo rozhodovat o budoucnosti státu.

Lidi chce oslovit třeba také tématem financování samospráv nebo novým rozpočtovým určením daní.

Europoslanec Stanislav Polčák kritizoval současné podmínky udílení evropských dotací, kdy je mohou získat i velké korporace. Uvedl, že hnutí bude chtít vyzvat vládu ke změně podmínek čerpání dotací. "Jednoznačně se kloníme k tomu, aby čerpání bylo nasměrováno především pro obce, města, regiony, pro malé a střední podniky, pro výzkum, vědu, základní infrastrukturu a dostupnost služeb. Nemyslíme si, že by čerpat evropskou podporu měly významné až nadnárodní korporace, nebo u nenárokových dotací velké holdingy, jako je skupina Agrofert," uvedl Polčák.

Agrofert vlastnil do začátku předloňského roku premiér Andrej Babiš (ANO), v únoru 2017 musel kvůli zákonu o střetu zájmů vložit akcie svých firem do svěřenských fondů. Kvůli unijní dotaci pro farmu Čapí hnízdo čelí Babiš trestnímu stíhání.

"K tomu chceme jednoznačně vyzvat, aby to vláda, aby tyto prostředky, které jsou nenárokové, náležely především malým a středním podnikům. Myslím si, že to je klíčové pro naši budoucnost," řekl Polčák s tím, že se tento návrh týká nenárokových dotací, nikoli dotací pro zemědělce.

Rakušan si již domluvil termíny schůzek s představiteli některých politických stran. Scházet se nebude se zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a s komunisty. Předseda KSČM Vojtěch Filip na facebooku Rakušanovi poblahopřál. Dodal, že Starostové mají přímo v popisu práce naslouchat širokému spektru občanů. "Doufejme, že toto bude nový předseda hnutí STAN vnímat a že nebude pouze nositelem pravicových témat, ale že začne prosazovat politiku ve prospěch občanů této republiky, neboť to je základní povinností pro hnutí nesoucí název Starostové a nezávislí," napsal.

Rakušan by chtěl své hlavní programové body představit i Babišovi. Chtěl by ho požádat, aby byl jeho kabinet konstruktivní vládou, stejně jako premiér vyzývá opozici, aby byla konstruktivní. Mluvit s ním chce třeba o reformě vzdělávacího systému.

V plánu má také návštěvy regionů a debaty s občany, podpoří také stranické kandidáty do Evropského parlamentu.

Gazdík: STAN může zvítězit v krajských volbách

Starostové a nezávislí (STAN) mohou zvítězit v krajských volbách a překreslit politickou mapu, řekl na volebním sjezdu končící předseda hnutí Petr Gazdík. Čas hnutí podle něj ještě za několik let přijde. Marketingové projekty podle něj nebudou trvat věčně a lidé budou chtít volit odborníky. STAN označil na nejvíce podceňovanou stranu.

Ve svém dnešním projevu vyzdvihl, čeho hnutí dosáhlo. Poznamenal, že se v současné době bojuje o demokracii. Zdůraznil, že senátorský klub STAN nedopustí posunutí České republiky směrem na východ.

"Některými stranami adorovaná přímá demokracie se bere jako to nejlepší. My říkáme, že zastupitelská demokracie má ještě smysl, je lepší zárukou demokracie vůbec. A to, co může přinést přímá demokracie, vidíme na brexitu. Přímou demokracii se musíme učit na komunálních a regionálních referendech a tématech," uvedl a vyloučil konání referenda o zahraničněpolitických tématech nebo daních.

Lidé a uskupení kandidující se Starosty a nezávislými musí podle Gazdíka voliče oslovovat více pod společnou hlavičkou STAN. Zdůraznil, že hnutí musí mít pevné postoje k hlavním politickým otázkám.

Hnutí podle něj nehrozí personální vyprázdněnost, protože může čerpat ze své silné členské základny. STAN označil za nejpodceňovanější stranu a za nenápadnou sílu. "Máme na to a této zemi můžeme prospět," zdůraznil.

Poznamenal, že čas STAN přijde. "Vzpomeňte si na má slova za několik let," řekl. Marketingové projekty podle něj nebudou bavit voliče věčně a budou chtít odborníky, které může nabídnout STAN.

Delegáti Gazdíkovi za jeho práci poděkovali potleskem ve stoje.