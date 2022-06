Novým šéfem hokejového svazu je Hadamczik, uspěl v 1. kole

"Je to dárek ve formě práce. Je to důvěra, za kterou musím pracovat. Já jsem se o to přihlásil, takže za to delegátům děkuji," řekl Hadamczik na tiskové konferenci po volbě. "Žádná velká oslava ale nebude. Přijel jsem na konferenci s tím, že nechci bojovat. Teď mohu pár dní říkat, že mě udělali prezidentem svazu, ale mám před sebou hodně práce a úkolů," uvedl.

Bývalý trenér národního týmu, který s reprezentací získal medaili na juniorském i seniorského světovém šampionátu i na olympijských hrách, chce v nové funkci zúročit dlouholeté životní zkušenosti. "Nepřicházím na svaz, abych někomu vyhrožoval, abych někde hodil granát a řekl, že se musí plno lidí vyměnit. Nepřicházím s kamarády, kteří potřebují pozici. Přicházím se svým jménem a chci, aby to jméno mělo úspěch," podotkl. Nechce dělat unáhlené kroky. "Chci jít nahoru po jednom schodu a neslibovat hory doly. Když jdete postupně, většinou se cíle plní. Když řeknete, že skočíte na desátý schod, tak většinou spadnete dolů. A já bych nerad spadl," řekl.

Je připraven spolupracovat se schopnými lidmi a nebojí se ani spolupráce s výkonným výborem, který byl zvolen až na Aleše Kmoníčka již před dvěma lety na přání Krále. "Věřím, že najdu cestu, abych většinu lidí ve výkonném výboru přesvědčil, že to, co chceme změnit a udělat, je správné," řekl Hadamczik, jehož konference ČSLH zavázala, aby nechal provést hloubkový audit fungování svazu. "Musí se udělat. Je ale třeba se zamyslet nad tím, co musíme v první řadě udělat. Potřebuji ale trochu prostoru, protože se musím dostat k určitým informacím. Určitě se ale nestane, že když někdo ztratí pozici A, dostane pozici B," uvedl.