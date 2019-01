Praha - Novým předsedou představenstva provozovatele energetické přenosové soustavy ČEPS je Martin Durčák (52). Do funkce ho na mimořádném zasedání zvolilo představenstvo firmy, sdělila ČTK mluvčí ČEPS Hana Klímová. Durčák od roku 2006 do roku 2016 pracoval jako manažer v petrochemickém holdingu Unipetrol. Členem představenstva ČEPS je od začátku loňského listopadu, dozorčí rada firmy ho do něj zvolila v polovině října. Bývalého předsedu představenstva Jana Kalinu odvolala rada v polovině října.

"Velmi si vážím důvěry představenstva a příležitosti stanout v čele společnosti, která má strategický význam pro bezchybný chod hospodářství celé země. Spolehlivý a bezpečný provoz české přenosové soustavy a její další rozvoj, kvalitní dodávky elektrické energie při zachování optimálního poměru ceny a výkonu budou nadále klíčovými úkoly společnosti," uvedl dnes Durčák.

V Unipetrolu byl Durčák členem představenstva holdingu a několik let také šéfem sítě čerpacích stanic Benzina. Předtím pracoval od začátku 90. let v síti čerpacích stanic Aral, která už v ČR nepůsobí. Od roku 2004 do roku 2006 byl generálním ředitelem Aral ČR. Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě.

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a provozuje 42 rozvoden se 75 transformátory a vedení o celkové délce přes 5600 kilometrů. Firmu vlastní stát přes ministerstvo průmyslu a obchodu. Agentura Moody's na konci loňského roku potvrdila ČEPS ratingové hodnocení A1 s pozitivním výhledem.

Firmě stoupl za devět měsíců loňského roku meziročně zisk před zdaněním o 28,9 procenta na 2,73 miliardy korun. Celkové výnosy proti stejnému období roku 2017 vzrostly o 17,8 procenta na 16,15 miliardy korun. Mírný nárůst zaznamenal i objem přenesené energie.

Tento čtvrtek zvolila dozorčí rada ČEPS do představenstva firmy Radka Hartmana. Ten v minulosti mimo jiné pracoval pro společnost U & SLUNO, která podle Sbírky listin patří ministryni průmyslu Martě Novákové (za ANO).

Lidové noviny upozornily, že Hartman zanechal stopu také v holdingu Agrofert, který spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). "Mezi lety 2000 a 2001 byl několik týdnů členem dozorčí rady společnosti Lovochemie,na začátku milénia působil čtvrt roku v představenstvu firmy Deza - obě patří Agrofertu," dodal list.

Mluvčí ministerstva Milan Řepka ve čtvrtek uvedl, že dozorčí rada ČEPS rozhodla o ukončení výběrového řízení na obsazení člena představenstva společnosti s tím, že nebyl vybrán žádný kandidát. "Dozorčí rada následně, zcela v souladu se stanovami společnosti, jmenovala členem představenstva pana Radka Hartmana," dodal.