Jeden z vjezdů do FNO Fakultní nemocnice Ostrava v Ostravě - Porubě. ČTK/Horázný Josef, Fotobanka ČTK

Ostrava - Novým ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava bude lékař Jiří Havrlant. Ve výběrovém řízení na funkci ředitele uspěl už dvakrát. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ho jmenuje v následujících dnech a od 18. února převezme řízení nemocnice od Petra Vávry, který byl jejím vedením dočasně pověřen. Ministerstvo zároveň zrušilo už vyhlášené výběrové řízení, do kterého se mohli do středy hlásit zájemci o funkci. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Havrlant vyhrál výběrové řízení poprvé loni na jaře, když se o křeslo utkal s Evženem Machytkou, který byl vedením nemocnice pověřen po odvolání někdejšího ředitele a bývalého sociálnědemokratického ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.

Řízení skončilo nerozhodně a přednost nakonec dostal Machytka, který v nemocnici provedl řadu kontroverzních personálních změn. Po sílící kritice byl nakonec nucen loni v říjnu rezignovat. Ve vyhlášeném konkurzu znovu uspěl Havrlant, který získal stejnou podporu jako primářka Krevního centra FNO a náměstkyně ředitele Zuzana Čermáková.

Ministr se začátkem ledna rozhodl, že nevybere žádného z úspěšných adeptů kvůli značně různícím se názorům na ně. Domníval se, že by jmenování jednoho z nich nevedlo ke zklidnění situace v situaci zmítané osobními spory osazenstva. "V mezičase se však oba nejúspěšnější kandidáti dohodli na tandemu pod vedením pana Havrlanta s paní Čermákovou jako první náměstkyní ředitele, a přivedli tak oba tábory ke kompromisu," uvedl Vojtěch. "Věřím, že tato volba stabilizuje nemocnici jak uvnitř, tak i navenek," dodal ministr. Podle něj nemocnice potřebuje stabilní vedení a ve spolupráci obou úspěšných uchazečů v konkurzu vidí synergii znalostí a schopností i názorovou vyváženost.

Rozhodnutí přivítal ostravský primátor Tomáš Macura a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (oba ANO). "Nemocnice tak do svého vedení získává dvě velice kvalitní osobnosti, které mají potenciál aktuální situaci stabilizovat a nemocnici dále medicínsky rozvíjet," míní Macura. Podle Vondráka rozhodnutí přispěje k dlouhodobému zklidnění situace v nemocnici.

Během posledního roku se v nemocnici odehrála řada personálních změn. Bezprostředně po příchodu Machytky vedení chirurgické kliniky opustil tehdejší přednosta Igor Penka. Podle spekulací se tak rozhodl pod nátlakem, nakonec byli postupně odvoláni ještě čtyři další přednostové. Proti odvolání uznávaného přednosty porodnicko-gynekologické kliniky Ondřeje Šimetky se zvedla vlna nevole. Odvolání kritizovali zaměstnanci nemocnice, představitelé politické reprezentace i ostravská Lékařská fakulta. Machytka, za jehož působení se výrazně zhoršily i vztahy mezi nemocnicí a Lékařskou fakultou, se nakonec rozhodl rezignovat. Šimetka se do funkce přednosty vrátil.