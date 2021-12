Novým rakouským kancléřem se stal dosavadní ministr vnitra Karl Nehammer

Vídeň - Dosavadní ministr vnitra Karl Nehammer dnes složil přísahu a stal se třetím rakouským kancléřem za poslední dva měsíce. V čele vlády nahradil Alexandra Schallenberga, který úřad převzal teprve 11. října. Spolu s Nehammerem prezident Alexander Van der Bellen jmenoval do funkce také nové ministry, informovala agentura APA.

Devětačtyřicetiletý Nehammer nastoupil do nejvyšší vládní funkce poté, co minulý týden oznámil úplný odchod z politiky exkancléř Sebastian Kurz. Ten v říjnu kvůli korupční aféře rezignoval na post kancléře, ponechával si však vedení rakouské lidové strany (ÖVP). V reakci na Kurzův odchod z veřejného života rezignoval také Schallenberg.

Nehammer povede také lidovou stranu, kterou dosud vedl exkancléř Kurz. Z řad lidovců se ozývalo, že nový šéf ÖVP by měl stanout také v čele kabinetu. Na tom, že oba posty obsadí právě ministr vnitra a bývalý voják Nehammer, se předsednictvo strany usneslo v pátek.

V důsledku kancléřské rošády doznala rakouská vláda změn i na úrovni ministrů. Na Nehammerovu uvolněnou pozici usedl poslanec dolnorakouského parlamentu Gerhard Karner, vlivný post ministra financí obsadil Magnus Brunner, který dosud působil jako státní tajemník na ministerstvu životního prostředí. Odstoupivší kancléř Schallenberg se vrací do čela rakouské diplomacie. Nové vedení má i resort školství.

Problémy rakouské vlády, kterou s lidovci tvoří také Zelení, do velké míry souvisejí s policejním vyšetřováním, kterému čelí Kurz. Státní zastupitelství jej i několik nejbližších kolegů vyšetřuje pro podezření, že v roce 2016 nechali za více než milion eur (přes 25 milionů korun) z peněz daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného mínění zfalšované v Kurzův prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády.