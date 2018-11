Praha - Novým předsedou Senátu se stal Jaroslav Kubera z ODS. Ve finále tajné volby dnes porazil Václava Hampla (za KDU-ČSL). Bývalý místopředseda horní komory Kubera získal 46 hlasů z 80 odevzdaných, Hampl 24. Výsledky hlasování oznámil předseda senátní volební komise Jaroslav Větrovský (za ANO) s tím, že tři hlasy byly neplatné. Sedm senátorů tak nepodpořilo ani jednoho finalistu.

Kubera po zvolení senátorům zopakoval, že nejdůležitější pro Senát bude ochrana svobody, demokracie a ústavy. Slíbil, že se je pokusí v souladu se svým nominačním projevem přesvědčit o tom, že se z politika změní ve státníka tak, jako se z odboráře proměnil jeho předchůdce Milan Štěch (ČSSD). Hodlá se také zasazovat o to, aby Senát nebyl pro Sněmovnu "chudším otloukánkem".

Nový předseda Senátu také uvedl, že doufá v to, že nebude působit v čele horní komory jen nejbližší dva roky. "Chtěl bych být předsedou Senátu šest let," uvedl Kubera, který letos podruhé obhájil senátorský mandát na dalších šest let.

Jednasedmdesátiletý Kubera byl místopředsedou Senátu a dlouholetým primátorem Teplic, v jejichž čele stál od roku 1994. Rodák z Loun vystudoval gymnázium, vysokoškolské studium nedokončil. Členem Senátu je od roku 2000, letos mandát obhájil. Byl mimo jiné předsedou mandátového a imunitního výboru a předsedou senátorského klubu ODS. Loni patřil do okruhu možných kandidátů na funkci prezidenta republiky.

Šestapadesátiletý Hampl byl do Senátu zvolen před čtyřmi lety jako nestraník za KDU-ČSL a Zelené, nadále zřejmě povede senátní výbor pro záležitosti Evropské unie. Před nástupem do horní komory byl osm let rektorem Univerzity Karlovy. Pražský rodák Hampl vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK, je profesorem lékařské fyziologie. Ve svém výzkumu se zaměřil na plicní cirkulaci a plicní hypertenzi.

Schůze Senátu nyní pokračuje volbou jeho místopředsedů. Bude jich s ohledem na změněné složení horní komory pět, o jednoho více než v minulém funkčním období. Výsledky budou oznámeny ve 14:30. Volba místopředsedů bude jednodušší než volba předsedy, neboť kandidátů je pět. Jsou jimi Štěch, nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Jiří Oberfalzer z ODS a Jan Horník a Jiří Růžička z klubu Starostů.