Novým předsedou Senátu byl zvolen Miloš Vystrčil z ODS

Praha - Novým předsedou Senátu se stal podle očekávání Miloš Vystrčil, dosavadní předseda senátorů ODS a místopředseda strany. V tajných volbách porazil prvního místopředsedu Senátu Jiřího Růžičku (za TOP 09 a STAN). Vystrčilovi předem vyjádřili podporu zástupci KDU-ČSL a ANO. Nástupce zesnulého Jaroslava Kubery (ODS) povede horní komoru do ustavení jejího nového vedení po podzimních volbách.

Vystrčil získal v tajné volbě 52 hlasů, Růžička 21 hlasů. Volby se zúčastnilo 76 senátorů, tři z nich podle výsledků nedali hlas žádnému kandidátovi. Zbývající čtyři členové horní komory v současném složení - Václav Hampl, Renata Chmelová a Jitka Seitlová z klubu KDU-ČSL a Radek Sušil (ČSSD) - se z jednání omluvili.

S ohledem na rozložení sil v horní komoře získal Vystrčil hlasy i z klubu ČSSD a zřejmě i z Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21. Obdržel totiž o 15 hlasů více, než kolika jich dnes disponovaly kluby ODS, KDU-ČSL a ANO. Růžička dostal o dva hlasy více, než kolik jich má senátorský klub Starostů.

Zvolení Vystrčila do čela Senátu znamená, že se zbývající vedení horní komory nezmění. Místopředsedy zůstávají Růžička a Jan Horník z klubu Starostů, Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Milan Štěch (ČSSD) a Jiří Oberfalzer (ODS). Pouze občanští demokraté si nejspíš vyberou nového šéfa senátorského klubu.

"Je to pro mne situace, do které jsem si myslel, že se nikdy nedostanu. Ale člověk je tady od toho, aby ty věci, které přicházejí, přijímal a snažil se obstát," uvedl po zvolení Vystrčil. "Jsem jeden z jednaosmdesáti, a kdybych na to náhodou zapomněl, tak mi to prosím připomeňte," řekl senátorům. Růžička Vystrčilovi poté pogratuloval. Vystrčil podle něj nepochybně bude důstojným a zodpovědným reprezentantem Senátu.

Devětapadesátiletý Vystrčil je senátorem za Jihlavsko od roku 2010. Bývalý starosta Telče byl před nástupem do horní komory hejtmanem Kraje Vysočina. Místopředsedou ODS je od roku 2014, o dva roky později stanul v čele senátorů ODS. V horní komoře působil ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Rodák z Dačic vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, poté působil jako učitel a zástupce ředitele gymnázia v Telči. Od roku 2009 vyučuje na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Vystrčil chápe Senát jako ústavní pojistku a hlídače exekutivy

Nový šéf Senátu Vystrčil chce, aby horní komora byla ústavní pojistkou, hlídačem exekutivy a kotvou, která zajistí pevné postavení Česka. Zlepšit plánuje spolupráci s Poslaneckou sněmovnou. Novinářům to řekl po vyhlášení výsledků hlasování. Jeho protikandidáta Růžičku volilo 21 senátorů. Počet hlasů považuje Vystrčil za symbolický vzhledem k tomu, že pochází z volebního obvodu Jihlava se stejným číslem (52).

Vystrčil chce do konce mandátu předsedy Senátu, který ohraničují podzimní volby, pracovat na zviditelňování práce horní komory a vysvětlování její role. Plánuje o roli Senátu hovořit mimo jiné na výjezdech do jednotlivých volebních obvodů. "Za velmi důležité považuji zlepšení komunikace s Poslaneckou sněmovnou," uvedl. Chtěl by například, aby návrhy zákonů ze Sněmovny poslanci senátorům posílali s podrobnějšími zprávami. Plánuje také pořádat v horní komoře víc veřejných slyšení.

Růžička Vystrčilovi pogratuloval, uvedl, že je rád, že volba proběhla slušně a v gentlemanském duchu. "Senát si nepochybně zaslouží předsedu, který bude navenek reprezentovat zodpovědně jeho postoje a názory. Někoho, kdo bude usilovat i nadále o dobré jméno horní komory mezi veřejností. Miloš Vystrčil určitě takovým předsedou bude," uvedl Růžička. Ve volbě podle něj zvítězila myšlenka, že půl roku před volbami není třeba měnit strukturu horní komory.

O tom, zda bude Růžička prvním místopředsedou Senátu jako dosud, zatím s Vystrčilem nemluvil. Svého statutárního zástupce si předseda Senátu vybírá sám.

Vystrčilovi pogratuloval na tiskové konferenci místopředseda ODS Martin Kupka. "V Miloši Vystrčilovi má celá Česká republika jasnou pojistku, pevnou hráz proti nesmyslům, které přicházejí ze současné koalice," uvedl. Podle vyjádření předsedy občanských demokratů Petra Fialy na twitteru bude Vystrčil důstojným a skvělým předsedou Senátu.

Na sociálních sítích gratulovala i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Připustila, že se netajila podporou Jiřího Růžičky, volba podle ní ale nemohla dopadnout špatně. Vystrčilovi přál i předseda STAN Vít Rakušan. "Tak jak jsem měl možnost jej poznat, věřím, že bude důstojným reprezentantem a zárukou demokratického fungování horní komory," uvedl. Ke zvolení gratulovali i politici KDU-ČSL.