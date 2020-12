Novým předsedou Rady ČT byl zvolen Matocha

Praha - Novým předsedou Rady České televize byl dnes zvolen dosavadní místopředseda, novinář Pavel Matocha. Neměl protikandidáta. Nahradí Reného Kühna, který v listopadu rezignoval po odvolání dozorčí komise rady, protože necítil dostatečnou podporu radních. Místopředsedy rady České televize byli dnes zvoleni bývalý hokejista a poslanec Jiří Šlégr a bývalý generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka. Rozpočet ČT by měl příští rok stoupnout na 6,84 miliardy Kč.

Matochu (48) do rady zvolila Poslanecká sněmovna letos na konci května. Jako novinář píše pro Českou pozici a Lidové noviny, které jsou součástí mediální skupiny Mafra patřící do holdingu Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Babiše. Dvanáct let byl také redaktorem týdeníku Euro. Je předsedou Pražské šachové společnosti, která pořádá nejvýznamnější šachové zápasy a turnaje v ČR. Kysilku a Šlégra poslanci zvolili do rady také v tomto roce.

Matocha na začátku jednání rady uvedl, že letos byli členové rady i managementu vystaveni útokům z různých stran, přesto se radě podařilo schválit dlouhodobé plány ČT a zavázat management k jejich pravidelné aktualizaci. Dodal, že vedení ČT na výzvu rady připravuje hloubkový audit nákladů, který provede externí poradenská firma.

Rozpočet ČT by měl příští rok stoupnout na 6,84 miliardy Kč

Rada České televize dnes schválila návrh rozpočtu na příští rok. Počítá s příjmy a výdaji 6,84 miliardy korun, což je o 80 milionů korun více než letos. Rada zároveň uložila vedení ČT, aby jí každý měsíc předkládalo informaci o vývoji hospodaření televize.

U příjmů ČT očekává zvýšení výnosů z podnikatelské činnosti o 46 milionů na 823 milionů korun, objem čerpání z fondu koncesionářských poplatků by měl stoupnout o 31 milionů na 5,965 miliardy Kč. Objem mzdových prostředků se má zvýšit o 70 milionů na 2,19 miliardy Kč, naopak výdaje na výrobu pořadů klesnou o 200 milionů na 2,09 miliardy korun.

Na minulém zasedání se rada usnesla, že stav finančních prostředků na účtech ČT nesmí na konci příštího roku klesnout pod jednu miliardu korun. Letos je limit 1,2 miliardy.

Jednání rady jsou v posledních týdnech objektem zájmu veřejnosti i politiků. Radní v listopadu odvolali pro vážné výhrady k její práci pětičlennou dozorčí komisi, jež je jejich poradním orgánem. Členové komise mají radě dávat stanoviska k ekonomickým dokumentům ČT včetně rozpočtu televize. Podle některých právních názorů rada komisi odvolala v rozporu se zákonem. Nově zvolená dozorčí komise dnes doporučila radě rozpočet ke schválení.