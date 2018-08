Praha - Novým předsedou dozorčí rady Českých drah se stal někdejší ministr dopravy Petr Moos (72). Členové rady ho jednomyslně zvolili na dnešním prvním zasedání po červencových personálních změnách. ČTK o tom informoval mluvčí podniku Radek Joklík. Moose doporučil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Jedním z hlavních úkolů nové dozorčí rady bude výběr nového vedení státního dopravce. O personálních změnách ve společnosti dnes dozorčí rada nejednala. Hlavním bodem programu byla právě volba předsedy. Po ní se rada seznámila s aktuální situací v podniku.

"Přesvědčili jsme se, že České dráhy jsou stále stabilní společností s velkým potenciálem," řekl Moos. Podle něj budou další kroky dozorčí rady záviset na hlubší analýze stavu podniku, kterou si provedou všichni členové rady.

O případných změnách ve společnosti by měla rada jednat na některém ze svých příštích zasedání, to nejbližší je naplánováno na 11. září. Očekává se, že vyhlásí výběrové řízení na management podniku. Do něj se budou moci přihlásit i stávající členové představenstva, kteří jsou ve funkcích čtyři roky.

"O výběrovém řízení uvažujeme na ta místa, kde uvidíme, že je potřeba posílit České dráhy. To bude právě výsledkem analýzy," dodal Moos.

Zástupci odborů v radě Moose před volbou vyzvali k vysvětlení jeho představy o budoucnosti podniku. "Pan Moos deklaroval, že jeho hlavním zájmem je stabilita a prosperita firmy, proto jsme se pro něj rozhodli zvednout ruku," řekl místopředseda Odborového sdružení železničářů Vladislav Vokoun.

Pozitivně hodnotil dnešní volbu předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp. Podle něj je Moos v dopravě natolik erudovaný a vážený, že by mohl vyvážit různé vlivy, které mohou zvenčí na společnost působit.

Moos ve funkci nahradí poslance Milana Ferance (ANO), který byl v červenci společně s dalšími čtyřmi členy rady odvolán řídicím výborem podniku. Ministr dopravy kritizoval současné vedení dopravce kvůli pomalé liberalizaci veřejné dopravy.

Vedle Moose jsou novými členy dozorčí rady Karel Pospíšil z VUT Brno, Josef Kolář z Fakulty strojní ČVUT, Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT a ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Jan Štrof. Členy rady zůstávají Jan Pejša, Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb z Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a dopravní odborník Vojtěch Kocourek.

České dráhy loni hospodařily se ziskem 984 milionů korun, meziročně o 102 miliony korun vyšším. Zaměstnávají zhruba 15.000 lidí. Dozorčí rada podniku schvaluje roční podnikatelský plán Českých drah včetně strategie a rozpočtů a uděluje předchozí souhlas k nakládání s majetkem podniku.