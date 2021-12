Novým předsedou ČSSD se stal Michal Šmarda

Praha - Předsedou ČSSD se na dnešním mimořádném on-line sjezdu stal starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. V prvním kole volby získal 130 z 233 hlasů delegátů. Dosluhující ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová dostala 62 hlasů, někdejšího šéfa Vojenského zpravodajství Miroslava Krejčíka podpořilo 41 delegátů. Šmarda je v čele strany nástupcem Jana Hamáčka, který odstoupil po neúspěšných sněmovních volbách.

Šmarda po zvolení poděkoval delegátům za příležitost ve chvíli, kdy je Česko po vypadnutí ČSSD ze Sněmovny bez levicové demokratické alternativy v Parlamentu. "Hrozí vleklá zdravotní, ekonomická, sociální i morální krize a lidé v této době budou potřebovat oporu v sebevědomé, věrohodné a fungující sociální demokracii," řekl. Maláčová po volbě oznámila, že nebude kandidovat na žádný jiný post ve vedení strany, bude řadovou členkou.

Nový předseda ČSSD také vyjmenoval lidi, které by chtěl do nejužšího vedení strany. Šmarda požádal delegáty, aby prvním místopředsedou zvolili bohumínského místostarostu Igora Bruzla a dalšími místopředsedy starostu Brna-Líšně Břetislava Štefana, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, bývalého ministra zahraničí Martina Petříčka a lékaře Robina Šína, jenž vedl sněmovní kandidátku ČSSD v Plzeňském kraji. "Já tento tým potřebuji, bez něho to nezvládnu," uvedl.

Šmarda je členem ČSSD od roku 1993, v 90. letech patřil k vlivným členům Mladých sociálních demokratů. V roce 2019 byl kandidátem sociální demokracie na ministra kultury, do funkce ho ale odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman. Šmarda vleklý spor ukončil tím, že se nominace vzdal a ministrem kultury se stal Lubomír Zaorálek. Od března 2019 do letošního dubna byl místopředsedou ČSSD, na dubnovém sjezdu se kandidatury na místopředsedu vzdal.

V letech 1998 až 2014 působil Šmarda jako asistent a poradce poslanců nebo Dagmar Zvěřinové, senátorky za ČSSD v obvodě Žďár nad Sázavou. Do zastupitelstva Nového Města na Moravě se poprvé dostal na podzim 2006, o čtyři roky později usedl do křesla starosty.