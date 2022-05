Novým pražským arcibiskupem bude Jan Graubner, oznámil Vatikán

"Blahopřeji arcibiskupu Janu Graubnerovi ke jmenování pražským arcibiskupem. Přeji mu hodně sil, moudrosti a Božího požehnání pro jeho novou službu," napsal Fiala.

"Jako ministr, do jehož resortu patří i vztahy státu a církví, se těším na vzájemnou spolupráci, například v oblasti památkové péče. Volba padla na duchovního, který má zkušenosti s vedením rozsáhlé arcidiecéze," poznamenal ministr Baxa.

Předsedkyni poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alenu Schillerovou Graubnerovo jmenování potěšilo. "Jeho excelenci monseigneur Janu Graubnerovi gratuluji a věřím, že pomůže v šíření klidu, porozumění a i spojování společnosti," sdělila ČTK.

Graubnerovi bude v srpnu 74 let, přičemž církevní hodnostáři obvykle funkce opouštějí po dosažení věku 75 let. Na to narážel i bývalý ministr financí a bývalý předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek (TOP 09). "Jan Graubner je čestný a statečný muž a zaslouží si modlitby za úspěšnou misi v pozici primase českého. Jenom nevím, zda si zaslouží, aby byl použit jako přechodné řešení," uvedl na twitteru.