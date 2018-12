Washington - Novým personálním šéfem Bílého domu se stane nynější ředitel vládního rozpočtového úřadu Mick Mulvaney. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Mulvaney tak nahradí Johna Kellyho, který by měl z tohoto vlivného postu odejít na konci roku.

Bývalý konzervativní poslanec za Jižní Karolínu Mulvaney bude podle Trumpa jmenován dočasným personálním šéfem Bílého domu. Podle agentury AP zatím není jasné, co to znamená pro délku jeho funkčního období. Vysoce postavený vládní představitel ale řekl televizi CNN, že Mulvaneyho působení ve funkci nebude časově omezeno. Jiný vládní činitel CNN řekl, že pokud se Mulvaney osvědčí, bude do úřadu jmenován trvale.

Podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové zůstane Mulvaney ředitelem vládního rozpočtového úřadu, ale běžný provoz této instituce bude mít na starost jeho zástupce.

Trump o jmenování nového personálního šéfa Bílého domu informoval na svém twitterovém účtu. Upozornil, že Mulvaney v jeho administrativě odvádí vynikající práci. Zároveň poděkoval Kellymu a označil ho za "velkého patriota".

Kelly byl v důležité funkci skoro půldruhého roku, když loni v létě nahradil svého předchůdce Reince Priebuse, který vydržel šest měsíců. O Kellyho plánovaném odchodu z funkce informoval Trump minulý týden.

Jmenováním jednapadesátiletého Mulvaneyho ukončil Trump spekulace, že má s hledáním nového personálního šéfa Bílého domu potíže. Mulvaney bude už třetí osobou v tomto úřadě od Trumpova nástupu do funkce, která se pokusí ukončit častý chaos v prezidentském sídle, píše agentura Reuters. Trump podle Reuters jmenuje Mulvaneyho poté, co několik možných kandidátů dalo najevo, že o post zájem nemají.

Funkce personálního šéfa Bílého domu je považována za jednu z nejdůležitějších pozic v americké administrativě: jeho úkolem je především filtrovat přístup k prezidentovi a spravovat jeho rozvrh, často se mu proto přezdívá "dveřník".

Podle pozorovatelů, které citovala agentura Reuters, ale časová omezenost Mulvaneyho působení může negativně ovlivnit jeho pravomoc jako prezidentovy pravé ruky a také schopnost vykonávat úřad. "Velkou otázkou je, proč je to jmenování jen dočasné. Svědčí to pouze o pokračujících rozporech v Bílém domě," řekl Reuters americký akademik Nick Kachiroubas, který byl v kontaktu s 11 bývalými personálními šéfy Bílého domu.