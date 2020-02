Novým ombudsmanem bude navzdory kritice Křeček

Praha - Novým veřejným ochráncem práv bude bývalý zástupce ombudsmana Stanislav Křeček. Sněmovna ho dnes zvolila ve druhém kole tajné volby. Kandidát prezidenta Miloše Zemana získal 91 hlasů ze 175 odevzdaných, oznámil poslancům předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník.

Křečkovým soupeřem byl ve finále vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm, kterého navrhoval Senát. Ve druhém kole získal podporu 53 poslanců. Ke zvolení bylo třeba 88 hlasů.

Jednaosmdesátiletý Křeček, který byl také dlouholetým předsedou Sdružení nájemníků ČR, nastoupí na místo po Anně Šabatové. Její šestiletý mandát skončí příští týden.

Šabatová za své vhodnější nástupce označila Křečkovy protikandidáty, tedy Schorma a advokáta Jana Matyse, kterého rovněž nominoval Senát. Matys skončil už v prvním volebním kole, když mu hlas dalo jen 20 poslanců. Ke zvolení Křečka se na dotaz ČTK dnes odmítla vyjádřit.

Zeman původně na funkci navrhoval poslankyni ANO a vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou. Ta se ale nominace vzdala poté, co vyšlo najevo, že za předlistopadového režimu spolupracovala na jednom z odborných článků s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Ten se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou nebo Rudolfem Slánským.

Případné zvolení Křečka jako nástupce končící ombudsmanky Anny Šabatové vyvolalo odmítavou reakci spolku Milion chvilek. Křeček podle nich v době normalizace chválil socialistickou revoluci a socialistické volby. V případě jeho zvolení je spolek připraven uspořádat demonstraci. Poslanci Václav Klaus (Trikolóra) a Pavel Plzák (ANO) nebo Jaroslav Foldyna to před volbou označovali za nepřiměřený nátlak na poslance.

Opozice kritizuje zvolení Křečka, Zeman mu poblahopřál

Zvolení někdejšího zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka veřejným ochráncem práv degraduje celý úřad, řekla novinářům šéfka opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní i předsedy hnutí STAN Víta Rakušana se Křeček nezastává menšin. Podle poslance Martina Kolovratníka (ANO) mohli někteří poslanci podporou Křečka zareagovat na výrok spolku Milion chvilek, že pokud bude zvolen, uspořádá spolek demonstrace. Prezident Miloš Zeman, který Křečka na ombudsmana navrhl, vítězi volby poblahopřál a poděkoval těm, kdo mu vyslovili podporu.

"Pan prezident blahopřeje Stanislavu Křečkovi ke zvolení do funkce ombudsmana a děkuje všem, kdo mu vyslovili podporu," uvedl na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

"Naprosto otřesné, je to degradace celého tohoto úřadu. Veřejný ochránce práv je tady od toho, aby se zastával slabších, menšin, lidí, kteří to potřebují. Pan Křeček se naopak velmi jasně vyjadřuje proti těmto lidem, často jsou jeho názory až rasistické," řekla Pekarová Adamová. "Navíc je to častý šiřitel různých dezinformací. To je další věc, která jej činí naprosto nedůvěryhodným. Tímto způsobem tady koalice, která jej zvolila, učinila celý tento úřad naprosto nedůvěryhodným," dodala.

Hnutí STAN podle Rakušana v obou kolech volilo Schorma. "Tomu úřadu vtiskl svoji jasnou duši pan (někdejší ombudsman) Otakar Motejl. Člověk, který úřad formuloval jako ten, který se zastává slabých. Pokud je tady člověk, který do veřejného prostoru šíří mnohokrát i nezaručené dezinformační záležitosti, tak to je člověk, který pro nás od začátku byl diskvalifikován z toho, aby mohl tuto funkci rádně vykonávat," uvedl Rakušan. Spolek Romea výsledek volby označil za výsměch úřadu ombudsmana.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš výsledek označil za špatnou zprávu. "Lidé by si zasloužili důstojného veřejného ochránce práv. Ne někoho, kdo nezná rozsah činností úřadu a nedokáže vystoupit z vlastních předsudků, natož aby vystoupil v zájmu někoho, komu se děje křivda," uvedl na twitteru.

Podle prvního místopředsedy a šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury a poslance a bývalého předsedy KDU-ČSL Marka Výborného se ukázalo, že ve Sněmovně funguje neformální koalice ANO, ČSSD, KSČM a SPD.

Podle Kolovratníka volba možná ilustruje rozdělení společnosti. Část poslanců podle něj cítila větší náklonnost k lidsko-právní rovině, kterou v úřadu nastavila končící ombudsmanka Anna Šabatová a které by se podle něj drželi kandidáti Senátu, a část poslanců to viděla opačně a podpořila Křečka. Klub ANO měl podle něj volné hlasování.

"Ale také mohu prozradit, že pro některé možná trochu překvapivě zapůsobily informace, které do Sněmovny proudily. Takové to 'vyhrožování', že pokud bude zvolen pan Křeček, tak budou nové demonstrace a podobně," řekl. Názor podle svých slov nevnímal od jednoho či dvou kolegů, ale od více lidí. Křeček podle Milionu chvilek v době normalizace chválil socialistickou revoluci a socialistické volby. Spolek uvedl, že v případě jeho zvolení je připraven uspořádat demonstraci.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna označil výsledek volby za příjemné překvapení. Také podle něj "nezadatelnou úlohu" sehrál Milion chvilek. "Ta urputnost a agresivita, s jakou zaútočili na všechny poslance prostřednictvím mailů a facebookových zpráv, sehrála velmi významně svoji roli, o tom jsem naprosto přesvědčen," řekl novinářům.

"Řekl bych, že jsme dospělí lidé a že se rozhodujeme na základě toho, že posoudíme jednotlivé kandidáty, a nikoli podle toho, co o nich říká někdo další. Myslím, že každý z poslanců se mohl seznámit s životopisy, s tím, co ti lidé dělali, jakou měli kariéru, jaké mají názory," opáčil Stanjura.