Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Karel Řehka

Praha - Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a bývalý velitel armádních speciálních sil Karel Řehka. Návrh ministryně obrany Jany Černochové (ODS) dnes schválila vláda, sdělila ČTK ministryně. Nominaci Černochová dnes projednala s prezidentem Milošem Zemanem, shodli se, že je jejich společným kandidátem. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu, sejde se v pátek ráno. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident.

Řehka (47 let) by měl ve funkci vystřídat Aleše Opatu, kterému v létě končí v armádě vojenský závazek. Opata v čele armády pokračovat nechtěl.

Podle ředitele tiskového odboru ministerstva obrany Davida Jareše se Řehka funkce ujme 1. července. "Generál Řehka je skvělá volba, je to voják se zkušenostmi ze strategické oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i s velením na našem území nebo v bojových operacích na Balkáně a v Afghánistánu," uvedla Černochová. "Mnohokrát prokázal své manažerské schopnosti, absolvoval i prestižní zahraniční důstojnické kurzy. Je to skvělý voják i bojovník a provede naši armádu tolik potřebnou modernizací," dodala.

"Vážím si důvěry paní ministryně, vlády i pana prezidenta. Převzít armádu v tak složité mezinárodní a bezpečnostní situaci je velká výzva. Věřím, že důvěru nezklamu a těším se na spolupráci," uvedl Řehka.

Brigádní generál Řehka po studiu odešel ke speciálním silám do Prostějova, kterým i velel. Vyslán byl na několik zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v rámci NATO. Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers v USA. Po jmenování do čela NÚKIB odešel do civilu. NÚKIB se pod jeho vedením opakovaně věnoval například kybernetickým útokům na české instituce a firmy, řada z nich je připisována Rusku.

Černochová o nástupci Opaty v uplynulých týdnech se Zemanem mluvila několikrát, jejím favoritem byl podle informací ČTK ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Ivo Střecha. Prezident naopak prosazoval prvního zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu. Shodu nenalezli.

Černochová dnes Opatovi za jeho službu poděkovala. "Dokázal skvěle vést armádu v období covidové pandemie, kdy se na vojáky spoléhala celá republika, stejně jako evakuaci z Afghánistánu a v posledních měsících byl pro mě a vládu Petra Fialy velkou oporou v agendě spojené s válkou na Ukrajině," poznamenala. "Věřím, že pan generál toho pro Českou republiku v budoucnu ještě hodně pozitivního vykoná," doplnila.

Nominaci na náčelníka generálního štábu musí podle zákona projednat sněmovní výbor pro obranu. Jeho předseda Lubomír Metnar (ANO) ho svolá na páteční ráno. ČTK řekl, že Řehku považuje za dobré vojáka a odborníka. Upozornil ale, že takto rychlým kariérním postupem přeskočil v armádní hierarchii řadu dobrých vojáků a generálů. Nominace je tak podle něj ´mimo systém´. "Z tohoto pohledu si nejsem jist, jestli je to dobrá volba," poznamenal.