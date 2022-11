Novým Místem zločinu detektivního seriálu České televize jsou České Budějovice

Praha - Po Místech zločinu z Plzně a Ostravy nabídne Česká televize (ČT) třináctidílné Místo zločinu České Budějovice v režii Jiřího Chlumského a Jana Hřebejka. Jednotlivé případy napsané na základě skutečných událostí bude vyšetřovat policejní tým složený z Davida Novotného, Judit Pecháček (dříve Bárdos), Leoše Nohy a Filipa Březiny posílený o divákům známou vyšetřovatelku z Ostravy Pavlu Beretovou. První epizodu s názvem Slunovrat bude ČT vysílat 2. ledna příštího roku. Novinářům to dnes řekli tvůrci seriálu.

"Myslím, že umístění děje seriálu do určité lokality je pro diváky atraktivní. Poučili jsme se ohlasy po Místě zločinu Plzeň, kde nás někteří diváci kritizovali, že záběry vznikaly i v Praze. Mělo to různé důvody, třeba to, že nám nepovolili natáčení v plzeňské nemocnici," řekl ČTK režisér Hřebejk, který natočil dva díly Kniha hříchů a Oběšenec na zámku Blatná a zámku Hluboká.

Předchozí dvě řady seriálu Místo zločinu Plzeň a Místo zločinu Ostrava přilákaly k obrazovkám vždy přes 1,3 milionu diváků.

Kromě vyšetřování a ukázky policejní práce přinese nová řada seriálu také pohled do soukromí postav. Šéf vyšetřovacího týmu Karel Dvořák (Novotný) sloužil dříve u tajných služeb a nepřímo zavinil vážné zranění kamaráda. Diváci se znovu setkají i s Emou Grodskou (Beretová) známou s Místa zločinu Ostrava, která je převelena do Českých Budějovic.

Kromě služebně starších vyšetřovatelů se seriál zaměří také na mladou dvojici kriminalistů v podání Jany Šímové (Pecháček) a Petra Brauna (Březina). Tým doplňuje státní zástupkyně Lucie Veselá (Jitka Schneiderová) a soudní lékař Alex Karpenko (Martin Myšička).

"Šímová určitě byla jednou z nejnáročnějších postav, kterou jsem dosud hrála. Navíc jsem se poprvé musela naučit hrát se zbraní a celou roli se naučit v češtině," podotkla Judit Pecháček, herečka maďarského původu známá divákům pod svým dívčím jménem Bárdos ze snímků Fair Play, Čertí brko nebo Poslední závod.

"Přestože má seriál v názvu jméno jihočeské metropole, nepůjde o klasickou městskou detektivku. Naopak, naší snahou je strávit co nejvíce času venku v krajině nebo menších městech a ukázat ikonická místa spojená s tímto regionem. Malebnost a klid jihočeské krajiny jsou postaveny do kontrastu se zločinem, povětšinou banálním, brutálním a zbytečným," řekl kreativní producent ČT Jan Lekeš.