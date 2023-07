Novým majitelem fotbalové Zbrojovky Brno se stane investiční skupina Portiva

Brno - Fotbalová Zbrojovka Brno mění majitele. Do tradičního moravského klubu, který na jaře sestoupil do druhé ligy, vstupuje investiční skupina Portiva. Od dosavadního vlastníka Václava Bartoňka získává minoritní podíl, který později navýší na 61 procent. Součástí transakce je také předkupní právo na zbylý podíl. Brněnský klub to uvedl na svém webu. Dalších pět procent akcií bude držet Regionální hospodářská komora Brno.

"Jsem rád, že se mi podařilo po několikaměsíčních jednáních s lidmi z regionální podnikatelské sféry dosáhnout složení nové vlastnické struktury, která je schopná dát rozvoji klubu dynamiku," uvedl předseda představenstva Václav Bartoněk, kterému patří Zbrojovka deset let. V klubu zatím zůstává a pomůže novému investorovi s rozjezdem. Cílem vedení je vrátit se hned v příští sezoně do nejvyšší soutěže.

Portiva se věnuje obnovitelné energetice a digitálním službám, působí v sedmi evropských zemích. Její objem aktiv činil na konci loňského roku 11,8 miliardy korun. S fotbalem nemá zkušenosti a plánuje přenechat řízení klubu manažerům. Sportovní úsek bude mít na starosti Zdeněk Psotka, který nedávno přišel do klubu z Fotbalové asociace ČR, kde byl technickým ředitelem.

"Zbrojovku vnímáme jako stěžejní symbol Brna s významným potenciálem, který se bohužel dlouhodobě nedaří nastartovat. Věřím, že se to i díky naší tvrdé práci změní a do Brna se vrátí fotbalová hrdost," řekl výkonný ředitel společnosti Portiva Pavel Svoreň. Klub podle něj plánuje také zintenzivnit jednání s vedením města o výstavbě nového stadionu.

Po sportovní stránce nebyla Bartoňkova éra úspěšná. Zbrojovka skončila pouze jednou v horní polovině tabulky první ligy a čtyřikrát sestoupila. Do nové sezony vstoupí v pondělí zápasem s Vlašimí. Před ním oznámí Zbrojovka další informace k změnám v klubu na tiskové konferenci.