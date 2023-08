Novým králem sprintu byl v Budapešti korunován Američan Lyles

Budapešť - Novým králem sprintu na 100 metrů byl na mistrovství světa v Budapešti korunován Američan Noah Lyles. Ke dvěma zlatům z dvoustovky přidal další nejcennější kov v nejlepším letošním čase 9,83 sekundy. Stříbro získal překvapivě Letsile Tebogo z Botswany v národním rekordu a bronz Brit Zharnel Hughes ve stejném čase 9,88. Sprinteři na druhém až čtvrtém místě se vešli do jediné setiny sekundy, dělily je jen čtyři tisíciny.

Američtí sprinteři loni doma v Eugene obsadili na stovce celé stupně vítězů, ale v Budapešti obhájce titulu Fred Kerley nečekaně vypadl v semifinále, když se nedostal pod deset sekund, a mistr světa z roku 2019 Christian Coleman doběhl ve finále pátý. Olympijský vítěz Ital Lamont Marcell Jacobs skončil už v semifinále a další z favoritů Jihoafričan Akani Simbine dokonce ještě před ním, protože měl předčasný start.

Lyles si vedl suverénně už na cestě do finále a svou snahu korunoval zlepšením osobního rekordu o tři setiny. Na dvojnásobné trati bude v pátek usilovat o zlatý double.

Uganďan Joshua Cheptegei vyhrál potřetí v řadě na MS běh na 10.000 m. Světový rekordman nastoupil v polovině závěrečného kola a zvítězil díky skvělému finiši v čase 27:51,42. Druhým místem překvapil Keňan Daniel Simiu Ebenyo a o bronz svou sbírku obohatil olympijský vítěz z Tokia Selemon Barega z Etiopie.

Soutěž kladivářů překvapivě vyhrál jednadvacetiletý Kanaďan Ethan Katzberg v národním rekordu 81,25 m. Pětinásobný mistr světa Polák Fajdek skončil bez medaile čtvrtý. Jeho krajan a olympijský vítěz Wojciech Nowicki vybojoval stříbrnou medaili.

Maďarské publikum rozjásal hned v úvodu Bence Halász, který zahájil soutěž hodem 80,82 m. Favority zaskočil a dlouho jeho jméno svítilo na prvním místě. Až ve čtvrté sérii ho o jediný centimetr přehodil Nowicki a po Katzbergově explozi v páté sérii na něj zbyl bronz, stejně jako na MS v roce 2019.

Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová se vrátila na sedmibojařský trůn po vážném zranění achilovky a vystřídala na něm Belgičanku Nafissatou Thiamovou, která kvůli podobným problémům v Budapešti scházela. Nasbírala 6740 bodů, o dvacet víc než Američanka Anna Hallová.

Britská mistryně světa z roku 2019 se na první místo vyhoupla až druhý den v dálce, kde zapsala 654 centimetrů. V oštěpu si vylepšila osobní rekord na 46,14 m a vedení udržela i díky svému dalšímu maximu v závěrečné osmistovce. "Byl to hodně vyčerpávající sedmiboj, jeden z nejtěžších vůbec. Odložený start kvůli bouřce, pak dlouhý den. Spala jsem jen tři hodiny. Všechny holky tady zaslouží respekt,“ řekla unavená vítězka.

Hallová sice po prvním dnu vedla s náskokem 93 bodů, ale nezopakovala skvělý výkon z Götzisu, kde zůstala jen dvanáct bodů pod sedmitisícovou hranicí. Po trápení s oštěpem se propadla na třetí místo a až vynikající půlka ji dovedla ke stříbru. Další americká favoritka Taliyah Brooksová v dálce třikrát přešlápla a skončila.

Třetí byla Anouk Vetterová z Nizozemska, které po dvou nepovedených disciplínách v úvodu patřilo až osmnácté místo. Oštěp je ale její nejsilnější zbraní a výkon 59,57 ji vynesl na druhou pozici, kterou obsadila i loni v Eugene. V závěru ji ale předstihla Hallová.

Dálkařka Ivana Vuletaová získala první zlato pro Srbsko v historii atletických světových šampionátů. V páté sérii přistála ve vzdálenosti 714 cm, což byl nejlepší výkon roku. Své letošní maximum zlepšila o 28 centimetrů. Žádná jiná dálkařka sedmimetrovou hranici nepokořila. Stříbro si odveze Američanka Tara Davisová-Woodhallová a bronz Rumunka Alina Rotaruová-Kottmannová.

Chodecký závod žen na 20 kilometrů vyhrála Španělka Mária Pérezová s náskokem 25 sekund. Napodobila krajana Álvara Martína, který zvítězil na stejné trati v sobotu. Česká reprezentantka Eliška Martínková obsadila 27. místo.

Dlouho udávala tempo ve vedoucí sedmičlenné skupině Kimberly Garcíaová Leónová z Peru, která loni v Eugene triumfovala na obou tratích. V této skupině překvapivě scházela trojnásobná mistryně světa Číňanka Liou Chung, startující na osmém světovém šampionátu. V závěru neudržela tempo ani její krajanka a světová rekordmanka Číňanka Jang Ťia-jü a chodecká velmoc, která získala na této trati pět zlatých medailí v řadě, vyšla naprázdno.

Čtyři kilometry před cílem skupinu roztrhla Pérezová a k titulu mistryně Evropy z roku 2018 přidala světové zlato v čase 1:26:51. Letos vyhrála devět z deseti závodů a další šanci bude mít na trati 35 kilometrů, na níž v květnu v Poděbradech vytvořila světový rekord.

Stříbro vybojovala Australanka Jemima Montagová, která v Eugene skončila těsně pod medailovými stupni. Olympijská vítězka Italka Antonella Palmisanová v polovině trati na obrátce upadla, ztrátu rychle dohnala a došla si pro bronz. Na favorizovanou Peruánku Garcíaovou Leónovou zbylo jen čtvrté místo.

Jednadvacetiletá Martínková, jedna z nejmladších závodnic na startu, se pohybovala ve třetí desítce a cílem prošla v čase 1:34:02 na 27. místě. Ve srovnání se svou premiérou v Eugene si pohoršila o šest míst.

"Moc dobře se mi nešlo. Snažila jsem se zůstat v závodě, ale prostě to nešlo. Bylo to celé protrápené," řekla Martínková České televizi. "Vedro tomu nepřidalo, ale kdyby se mi šlo dobře, nebylo to vedro, které by mi bránilo v dobrém výsledku," uvedla medailistka z juniorského mistrovství světa i Evropy.

Mistrovství světa v atletice v Budapešti: Finále: Muži: 100 m (vítr 0 m/s): 1. Lyles (USA) 9,83, 2. Tebogo (Botsw.) 9,88, 3. Hughes (Brit.) 9,88, 4. Seville (Jam.) 9,88, 5. Coleman (USA) 9,92, 6. Sani Brown (Jap.) 10,04. 10.000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 27:51,42, 2. Ebenyo (Keňa) 27:52,60, 3. Barega 27:52,72, 4. Aregawi (oba Et.) 27:55,71, 5. Kibet (Keňa) 27:56,27, 6. Ahmed (Kan.) 27:56,43. Kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 81,25, 2. Nowicki (Pol.) 81,02, 3. Halász (Maď.) 80,82, 4. Fajdek (Pol.) 80,00, 5. Kochan (Ukr.) 79,59, 6. Haugh (USA) 78,64. Ženy: 20 km chůze: 1. Pérezová (Šp.) 1:26:51, 2. Montagová (Austr.) 1:27:16, 3. Palmisanová (It.) 1:27:26, 4. Garcíaová Leónová (Peru) 1:27:32, 5. Gonzálezová (Mex.) 1:27:36, 6. Morejónová (Ekv.) 1:27:40, ...27. Martínková (ČR) 1:34:02. Dálka: 1. Vuletaová (Srb.) 714, 2. Davisová-Woodhallová (USA) 691, 3. Rotaruová-Kottmanová (Rum.) 688, 4. Brumeová (Nig.) 684, 5. Iapichinová (It.) 682, 6. Diameová (Šp.) 682. Sedmiboj: 1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 6740 (100 m př.:13,50 - výška: 186 - koule: 13,64 - 200 m: 23,48 - dálka: 654 - oštěp: 46,14 - 800 m: 2:05,63), 2. Hallová (USA) 6720 (12,97 - 183 - 14,54 - 23,56 - 619 - 44,88 - 2:04,00), 3. Vetterová (Niz.) 6501 (13,42 - 171 - 15,72 - 24,28 - 599 - 59,57 - 2:20,49), 4. Krizsánová (Maď.) 6479 (13,48 - 177 - 14,18 - 25,16 - 630 - 51,23 - 2:08,93), 5. Oosterwegelová (Niz.) 6464 (13,38 - 171 - 14,16 - 24,58 - 610 - 54,88 - 2:12,06), 6. Vidtsová (Belg.) 6450 (13,33 - 180 - 14,40 - 24,23 - 635 - 41,00 - 2:09,48). Kvalifikace: Muži: 100 m - semifinále: 1. Lyles 9,87, 2. Coleman (oba USA) 9,88, 3. Seville (Jam.) 9,90. 400 m - rozběhy: 1. Ingvaldsen (Nor.) 44,39, ...36. Krsek (ČR) 45,99 - nepostoupil do semifinále. 1500 m - semifinále: 1. Nuguse (USA) 3:32,69. 110 m př. - rozběhy: 1. Holloway (USA) 13,18. 400 m př. - rozběhy: 1. Dos Santos (Braz.) 48,12, ...24. Müller (ČR) 49,37 - nepostoupil do semifinále. Výška: 1. Baršim (Kat.), Akamacu (Jap.) a Harrison (USA) 228. Ženy: 100 m - rozběhy: 1. Richardsonová (USA) 10,92. 400 m - rozběhy: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,90, ...14. Vondrová 50,92, 22. Petržilková (obě ČR) 51,30 - postoupily do semifinále. 1500 m - semifinále: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:55,14. Disk: 1. Allmanová (USA) 67,14.