Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude od ledna Petr Kubis (ANO)

Karlovy Vary - Hejtmanem Karlovarského kraje bude od 1. ledna příštího roku Petr Kubis. Nahradí Janu Mračkovou Vildumetzovou (oba ANO), která se s ohledem na své těhotenství funkce vzdá. Výměnu schválili zastupitelé kraje. Petr Kubis, jemuž bude tento měsíc 51 let, byl dosud hejtmančiným náměstkem pro sociálních věcí, bezpečnost a vnitřní záležitosti. Je také radním Sokolova.

Šestačtyřicetiletá hejtmanka Mračková Vildumetzová ohlásila svůj odchod v říjnu. Zůstane poslankyní a bude členem rady Karlovarského kraje jako neuvolněná radní, která bude mít na starosti finance a jednání se centrálními orgány veřejné správy. Odchodem z funkce hejtmanky přijde ale také o funkci předsedkyně Asociace krajů ČR, v ní může působit jen hejtman.

Návrh na zvolení Kubise hejtmanem podpořilo dnes 39 z 43 přítomných zastupitelů. Kubis dnes před svým zvolením řekl, že si ještě před třemi lety neuměl představit, že by se do podobné situace dostal. "Jsem ale v klidu, protože tu zůstáváte," řekl odcházející hejtmance. "Bude to hlavně hodně velká odpovědnost, podstatně více práce. Chci důstojně tu naši misi dotáhnout do voleb," řekl Kubis, který by měl být i lídrem kandidátky ANO v příštích krajských volbách.