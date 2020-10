Novým děkanem ostravské Lékařské fakulty má být epidemiolog Maďar

Ostrava - Novým děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity by se měl stát epidemiolog Rastislav Maďar. Rozhodl o tom dnes při děkanské volbě akademický senát fakulty. Svůj návrh předloží rektoru Janu Latovi, jenž děkana na návrh senátu jmenuje do funkce. Maďar uspěl hned v prvním kole volby, když získal deset z 18 možných hlasů.

Maďar nahradí ve funkci děkana Arnošta Martínka, který rezignoval. Fakulta se dlouhodobě potýká s problémy - Národní akreditační úřad na ní nejdříve zjišťoval okolnosti podezřelého přijímání studentů. Letos v červenci úřad škole odmítl udělit novou akreditaci pro obor Všeobecné lékařství. Škola tak do něj zatím nemůže přijímat studenty.

Maďar dnes ČTK řekl, že vítězství v prvním kole považuje za úspěch. Potěšilo ho, že zřejmě získal podporu napříč fakultou. "Věřím, že i ti, kteří hlasovali pro druhého kandidáta..., že vyslyší naše volání po spolupráci a synergii," řekl Maďar. Domnívá se, že v co nejkratší době je třeba řešit problémy fakulty a udělat tlustou čáru za všemi předchozími problémy, včetně mezilidských.

Kromě Maďara se o funkci děkana ucházel i proděkan pro vědu a výzkum Václav Procházka, který získal osm hlasů, a Karel Drgáč, který působil například jako ředitel Slezského divadla v Opavě. Dnes mu podporu nevyjádřil žádný ze senátorů.

Maďar je známý z doby svého předchozího působení v pracovní skupině pro uvolňování karanténních opatření spojených s covidem-19. ČTK už dříve řekl, že nový děkan musí vyřešit hlavně problém oboru Všeobecné lékařství. "Nový děkan by měl být symbolem určité změny," uvedl tehdy Maďar. Podle něj by děkan měl rovněž významným způsobem podporovat vědu a výzkum, aby fakulta získala respekt odborné veřejnosti. Maďar tehdy avizoval, že je schopen sjednotit akademickou obec a usiloval by i o nápravu vztahu s rektorátem.

"Jsem velmi rád, že byl zvolen děkan, který není spojen s problémy Lékařské fakulty v minulosti. Docent Maďar je zkušeným manažerem, což v minulosti opakovaně prokázal na nejrůznějších úrovních a bude jistě dobrým děkanem. Co je ale pro mne a pro fakultu nesmírně důležité, je fakt, že oba kandidáti, docent Procházka i docent Maďar, deklarovali ochotu spolu i v budoucnu spolupracovat. Jednota uvnitř fakulty i mezi fakultou a univerzitou je pro budoucí vývoj Lékařské fakulty zásadní a v osobě docenta Maďara ji lze garantovat," řekl ČTK k výsledku volby rektor Lata.

Maďarova protikandidáta Procházku v neděli na twitteru podpořil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). "Udělal na mě dojem člověka, který ví, co dělá. Je skvělým kandidátem na děkana fakulty," uvedl Prymula. Na jeho slova zareagoval Maďar, který poukázal na to, že se takové vyjádření v akademickém prostředí nehodí. Ministrovi vytknul, že se jako politik vyjadřuje den před tajnou volbou apolitického akademického senátu.

Akademický senát Ostravské univerzity loni v prosinci rozhodl o odvolání děkana Martínka k 2. lednu. Důvodem byla pochybení při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad. Odvolaný děkan se ale obrátil na soud, který vydal předběžné opatření, díky němuž se Martínek prozatímně vrátil do funkce. Škola tak musela zrušit chystané děkanské volby a čekat na konečný verdikt soudu, u něhož nakonec Martínek uspěl. Krátce na to ale oznámil, že rezignuje. Důvodem byl především fakt, že se škole hlavně kvůli nedostačujícímu personálnímu zabezpečení nepodařilo získat právě novou akreditaci pro obor Všeobecné lékařství.