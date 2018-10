Praha - Novým členem bankovní rady České národní banky (ČNB) jmenuje prezident Miloš Zeman ekonoma Aleše Michla, který je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu s dalším novým členem ho do funkce jmenuje 21. listopadu. Zeman to dnes řekl v televizi Barrandov. Jméno druhého kandidáta do bankovní rady neuvedl.

Zeman uvedl, že Michla jmenuje členem bankovní rady ČNB nezávisle na jeho funkci poradce předsedy vlády. "Já mám velmi rád jeho texty. Řadu z nich jsem studoval, řada z nich se mně líbí a mimo jiné má smysl pro humor, což je vzácnost a mezi ekonomy dvojnásobná vzácnost," uvedl prezident.

Na moderátorův dotaz, kdo je druhým kandidátem na člena bankovní rady, prezident přímo neodpověděl. Řekl pouze, že jde o jméno, které už se objevilo v médiích.

Z bankovní rady ČNB odejdou koncem listopadu viceguvernéři centrální banky Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík. Vyprší jim druhé funkční období, a na třetí již nemohou kandidovat.

Lidové noviny tento týden uvedly, že by na Tomšíkovo místo mohl zamířit člověk zevnitř centrální banky. V politických a finančních kruzích se podle LN skloňují především tři jména. Jde o šéfa měnové sekce Tomáše Holuba (44), ředitele sekce finanční stability Jana Fraita (52) a jeho zástupce Libora Holuba (54).

Michla zmiňovali finanční analytici jako možného nového člena bankovní rady ČNB už v roce 2016, kdy z rady přecházel na místo guvernéra banky Jiří Rusnok a zároveň končil mandát dalšího člena rady Kamila Janáčka.

Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a do funkce je jmenuje prezident republiky. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.