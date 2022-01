Novým asistentem jabloneckého trenéra je Čížek, z hostování se vrátil Ikaunieks

Jablonec - Novým asistentem trenéra fotbalistů Jablonce se na startu zimní přípravy stal Tomáš Čížek. Třiačtyřicetiletý bývalý ligový záložník v realizačním týmu hlavního kouče Petra Rady nahradil Zdeňka Kluckého, jenž se přesunul zpět k mládeži. Severočeši začali přípravu jen s minimem hráčských změn, o místo v kádru se znovu pokusí poprat lotyšský útočník Davis Ikaunieks.

Fotogalerie

Ambiciózní Jablonec figuruje po podzimní části ligové sezony až na 14. místě tabulky, které by po sezoně znamenalo účast v baráži o nejvyšší soutěž. Hlavní trenér Rada u mužstva zůstává, vypomáhat mu nově bude Čížek, jenž bude plnit také roli vedoucího týmu.

"Bude to prakticky něco podobného, co jsem dělal v béčku. Tady to bude ve větší míře, co se týče organizace, protože u ligového týmu je to složitější. Určitě se na to těším, je to pro mě krok dopředu. Věřím tomu, že budu nápomocný tomu, abychom se zvedli a začali stoupat tabulkou nahoru," uvedl pro klubový web Čížek, který vedle Jablonce hrával za pražské kluby Spartu a Bohemians 1905 a několik ruských týmů.

Severočeský celek už v prosinci opustil nejlepší podzimní střelec Tomáš Čvančara, který přestoupil do Sparty. O šanci v útoku se znovu popere Ikaunieks, jenž v uplynulém roce hostoval v FK Liepaja. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál hrával v Česku i za Mladou Boleslavi, Zlín a Jihlavu.

Rada si do přípravy "áčka" vytáhl i mladé záložníky Davida Nykrína, Vojtěcha Weraniho a Michala Černáka. Na úvodním srazu po dovolené nechyběl čtyřicetiletý veterán Tomáš Hübschman, naopak další středopolař David Houska se kvůli zranění připojí později.